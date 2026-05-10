Roberto Fico deve scegliere il nuovo direttore dell’ospedale Ruggi di Salerno tra undici nomi

L’ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno

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C'è una short list di undici nomi, una rosa dai quali il presidente della Regione Campania Roberto Fico, nella sua duplice veste di governatore e di tenutario della delega alla sanità campana, sceglierà il nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", il principale ospedale della città di Salerno.

La Commissione di valutazione nei giorni scorsi ha scremato la prima lista di 48 candidati facendola diventare una «rosa di idonei all'incarico». Toccherà al Presidente della Regione scegliere, all'interno di questo elenco, la persona che presenta i requisiti più coerenti con le caratteristiche dell'incarico da ricoprire.

Tra i nomi ci sono personaggi noti del comparto. C'è l'ex dg Nicola Cantone, già commissario straordinario e poi Direttore generale nello stesso ospedale salernitano, tra il 2016 e il 2017, dimessosi in seguito ad una vicenda giudiziaria: era accusato di aver falsato il curriculum e fu costretto a lasciare la struttura, in seguito fu assolto da ogni addebito. Tra i nomi in lista anche quello di Peppe Gambale, napoletano, medico cardiologo, già parlamentare negli anni Novanta con la Rete di Leoluca Orlando, poi confluito nella Margherita e infine nel Pd.

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E ancora, molti nomi di manager sanitari, come Angela Annechiarico (Asl Caserta e Aorn "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta); Giuseppe De Filippis; Giovanni Di Santo (Aorn "San Pio" di Benevento); Oreste Florenzano (già Direttore Generale dell'Aserm, Azienda Sanitaria Regionale del Molise); Giuseppe Spera (Azienda ospedaliera "San Carlo" di Potenza); Flavio Sensi, Luigia Infante, e Donato Madaro.