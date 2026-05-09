Ragazzino di 14 anni accoltellato in piazza Municipio, è grave. Arrestato 15enne
Un ragazzino di 14 anni ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale dei Pellegrini, un altro di appena un anno più grande finito agli arresti: è quello che resta dell'ennesimo episodio di violenza, avvenuto nel centro di Napoli, che ha per protagonisti dei minorenni. È accaduto nella serata di oggi, 9 maggio, in piazza Municipio, a pochi passi dalla sede del Comune.
L'aggressione, stando alle prime ricostruzioni, è avvenuta nei pressi dell'ingresso del Mc Donald's, in un punto dove spesso si riuniscono molti giovani. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma, secondo quanto emerso per il momento, si sarebbe trattato dell'epilogo di un litigio nato per una ragazza; i due si sarebbero affrontati, la situazione sarebbe rapidamente trascesa e sarebbero passati alle mani; prima i colpi di casco, poi uno di loro ha tirato fuori un coltello a farfalla.
Il 14enne è stato colpito tre volte all'addome; soccorso, è stato portato d'urgenza all'ospedale dei Pellegrini, dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici specifici per valutare i danni causati dalla lama e l'eventuale compromissione degli organi interni; le sue condizioni sono sotto stretto monitoraggio, in attesa dell'esito della Tac, per capire se dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.
Il 15enne è stato bloccato poco dopo, da una pattuglia della Polizia Municipale, che si trovava in piazza Municipio al momento dell'aggressione e il cui intervento ha probabilmente evitato esiti ancora più drammatici; la posizione del 15enne ora dovrà essere valutata della Procura per i Minorenni per la convalida del provvedimento.