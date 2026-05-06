Napoli, allenatore di scuola calcio violenta un minore di 14 anni. L’uomo già condannato per un’altra violenza

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

L’ex istruttore, un uomo di 58 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violenza sessuale aggravata. Stando a quanto emerso, il 58enne era già stato arrestato e condannato per la violenza commessa ai danni di un altro ragazzo.

Immagine di repertorio

Un uomo di 58 anni, ex allenatore di una scuola calcio a Napoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale aggravata: nei confronti dell'uomo, gli agenti della Squadra Mobile, su richiesta della Procura di Napoli, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini dei poliziotti, coordinati dalla IV Sezione della Procura partenopea, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 58enne – ex allenatore della scuola calcio in quanto già sottoposto alla stessa misura cautelare per i medesimi reati – accusato di aver commesso abusi sessuali ai danni di un ragazzino infraquattordicenne, all'epoca suo allievo, all'interno dei locali della scuola calcio che la vittima frequentava.

L'uomo già condannato per abusi su un altro allievo della scuola calcio

Come detto, l'ex istruttore di scuola calcio 58enne è già stato indagato e condannato dalla competente Autorità Giudiziaria per violenza sessuale aggravata, nonché per i reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, commessi proprio all'interno del medesimo centro sportivo nel quale svolgeva la sua attività, ai danni di un'altra vittima, anch'essa infraquattordicenne.