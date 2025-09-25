Concorso Oss Campania 2025, “Vendevano i posti a 15.000 euro” l’accusa di Vincenzo De Luca

Il concorso della Regione Campania per assumere 1274 Oss (Operatori Socio-Sanitari) sospeso "per impedire che si vendessero i posti a diecimila, quindicimila euro e per garantire, finché ci sto io, che porcherie clientelari non se ne fanno". Non le manda a dire il governatore Vincenzo De Luca, che torna sulla selezione sanitaria, la più grande attualmente in corso in Campania con oltre 25mila candidati, bloccata la settimana scorsa dalle Asl di Napoli e Salerno, come anticipato da Fanpage.it. "Il concorso è stato interrotto per ragioni di trasparenza – ribadisce De Luca – perché circolavano dappertutto voci sulla compravendita dei posti".

Insomma, come aveva già detto il presidente della Giunta regionale due giorni fa, la circostanza che "la società incaricata di fare i quiz li aveva fatti una settimana prima del concorso" si è scontrata con un clima di sospetto, quella su un possibile mercato nero dei posti a tempo indeterminato. Le prove scritte del concorso sono state bloccate ad appena 5 giorni dai test. I candidati, infatti, avrebbero dovuto sostenerle a partire da lunedì scorso, dopo mesi di preparazione. A sparigliare le carte ci ha pensato l'Asl di Salerno che mercoledì scorso, per prima, ha pubblicato la notizia del rinvio a data da destinarsi delle prove, per motivi tecnici e organizzativi. Il giorno dopo, la stessa sorte è avvenuto per il concorso dell'Asl Napoli 1.

Il concorso Oss Campania si farà con nuove regole

Il concorso andrà avanti, ma con nuove regole. "Ci sarà il controllo di carabinieri e guardia di finanza – spiega De Luca – Abbiamo dato indicazione ai dirigenti dell'ASL di Salerno e Napoli1 che curano questo concorso per far fare i quiz la sera prima della prova concorsuale e la busta chiusa deve essere consegnata la sera ai carabinieri e alla guardia di finanza e aperta la mattina del concorso. Questo è il motivo per cui è stato sospeso".