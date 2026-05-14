La nuova segreteria del Pd Campania: ci sono lo scrittore De Giovanni, l’ex procuratore Riello e l’ex questore Borrelli

Maurizio de Giovanni, Piero De Luca, Peppe Annunziata, Nello Mastursi

Alla fine la quadra è stata trovata e oggi pomeriggio Piero De Luca ha messo nero su bianco la sua segreteria regionale del Partito Democratico Campania. Il lavoro anche in questo caso è stato di sintesi: l'unico elemento di divisione era sul possibile vicesegretario ed è stato eliminato evitando di nominarne. Fra i nomi che spiccano ce n'è uno su tutti, quello dello scrittore e sceneggiatore napoletano Maurizio de Giovanni, con delega a Cultura e Memoria. De Giovanni, essendo presidente della Fondazione Premio Napoli si dimetterà, spiega a Fanpage «per coerenza».

Sul fronte società civile quello di Anna Riccardi, presidente della Fondazione "Famiglia di Maria" (Welfare). C'è anche Luigi Riello, con delega a Giustizia, Legalità e trasparenza: è l’ex procuratore generale di Napoli che proprio insieme a De Giovanni nei mesi scorsi si era esposto molto per il No al referendum sulla riforma della giustizia.

Le caselle importanti nella segreteria, quella agli Enti Locali, quella all'Organizzazione e il Coordinamento della segreteria sono divise tra le principali correnti Dem. La prima va a Peppe Annunziata, ex segretario metropolitano di Napoli, espressione dell'area che fa rifermento al vicepresidente della giunta regionale Mario Casillo. La seconda va a Nello Mastursi, l'uomo che insieme all'assessore regionale Fulvio Bonavitacola è fedelissimo dell'ex governatore Vincenzo De Luca. Al coordinamento invece c'è un riferimento dell'area Schlein, ovvero del deputato Marco Sarracino, vale a dire Salvatore Nazzareno Pecoraro che ha sciolto la riserva nelle ultime ore.

E ancora: ad Università e ricerca va Lorenzo Fattori di Articolo Uno, legato al segretario provinciale Pd di Napoli Francesco Dinacci. Il presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi ha indicato Alessandro Zampella, con delega a Scuola. Enza Ambrosone alle Aree interne è persona di Maurizio Petracca, capogruppo Pd al Consiglio regionale; Antonio Borrelli alla Sicurezza è un ex Questore a Caserta e Benevento. C'è l'ex consigliera regionale Antonella Ciaramella (Politiche abitative); Federica Esposito (Europa) area Casillo. Federica Fortino alla Pubblica amministrazione, area deluchiana, fedelissima di Luca Cascone. E ancora: Ornella Manzi (Formazione) politicamente vicina alla consigliera regionale Bruna Fiola; l'ex consigliere regionale Antonio Marciano alle Politiche del Lavoro; Carmela Saulino a Salute e sanità, che fa riferimento all'europarlamentare Lello Topo e alla consigliera reigonale Loredana Raia. E infine Chiara Fontana (Attività produttive); Paola Genito (Professioni) e Camilla Sgambato (Infanzia) entrambe casertane e Raffaello Di Stefano con delega all'Ambiente.

Venti persone, la metà delle quali donne. Commenta così Piero De Luca: «È un organismo strutturato in modo plurale ed inclusivo, nel pieno rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza territoriale, composto da donne ed uomini di spessore, animati da grande passione e spirito di militanza, aperto anche a figure provenienti dalla società civile di assoluta autorevolezza, esperienza e competenza, che ringrazio per la disponibilità fornita. Sono estremamente soddisfatto della squadra composta, che lavorerà in modo costruttivo e corale, con senso di responsabilità».

La nuova Segreteria regionale Pd Campania

• Enza Ambrosone – Aree interne, Politiche Agricole e Alimentari

• Giuseppe Annunziata – Enti locali

• Antonio Borrelli – Sicurezza

• Antonella Ciaramella – Partecipazione, Inclusione sociale, Politiche abitative

• Maurizio De Giovanni – Cultura e Memoria

• Federica Esposito – Iniziativa politica, Cooperazione, Europa

• Lorenzo Fattori – Università e Ricerca

• Chiara Fontana – Economia, Imprese, Attività produttive

• Federica Fortino – Pubblica amministrazione, Innovazione, Politiche giovanili

• Paola Genito – Riforme, Professioni

• Ornella Manzi – Diritti, Politiche di Coesione e Sviluppo, Formazione

• Antonio Marciano – Politiche del Lavoro

• Nello Mastursi – Organizzazione

• Nazzareno Pecoraro – Coordinatore della segreteria

• Anna Riccardi – Welfare, Contrasto alle diseguaglianze

• Luigi Riello – Giustizia, Legalità e trasparenza

• Carmela Saulino – Salute e sanità

• Camilla Sgambato – Infanzia, Povertà educativa, Politiche per la famiglia

• Raffaello Di Stefano – Ambiente, Clima, Green economy

• Alessandro Zampella – Scuola e Istruzione, Agenda 2030.