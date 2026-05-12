Piero De Luca sta cercando di comporre la segreteria regionale del PD Campania cercando di accontentare tutte le correnti

Partito Democratico Campania: il nodo principale è la carica di vicesegretario, che l’area vicina a Schlein vuole occupare: tra domani e giovedì è attesa una risposta.

Peppe Annunziata, Piero De Luca, Salvatore Nazzareno Pecoraro

Improvvisa accelerata di Piero De Luca per chiudere la partita in segreteria regionale e comporre la sua squadra nel Partito Democratico della Campania. Da qualche giorno il deputato Dem sta chiedendo alle varie correnti del partito i nomi per realizzare una segreteria il più possibile unitaria, in linea con quanto fatto da Francesco Dinacci a Napoli. Trattandosi del Pd e trattandosi di una fase delicata come quella attuale, a ridosso delle Amministrative di fine maggio, De Luca si sta muovendo, seppur velocemente, ma con molta attenzione. Il tema è ovviamente accontentare tutte le anime del caleidoscopico mondo democrat campano.

Primo nodo: il vicesegretario. Il cosiddetto "correntone Schlein", che in Campania fa riferimento al deputato Marco Sarracino, riferimento regionale di Andrea Orlando, vuole occupare la casella numero due della segreteria. Per ora Sarracino prende tempo ma tra domani e giovedì De Luca attende una risposta. Uno dei nomi che circolano è quello di un democratico vicino a Sarracino, ovvero Salvatore Nazzareno Pecoraro, già responsabile dell'organizzazione Pd in provincia di Napoli, staffista dell'assessore al Bilancio del Comune di Napoli Pier Paolo Baretta. Nell'area che fa riferimento al vicepresidente della giunta regionale della Campania Mario Casillo il nome che circola è quello dell'ex segretario provinciale a Napoli Peppe Annunziata che potrebbe occuparsi proprio di Enti Locali, vista la sua esperienza in merito. Enti Locali e Organizzazione sono le due deleghe che "pesano" maggiormente in una segreteria regionale. C'è un tema fondamentale: garantire la parità di genere, questione su cui negli ultimi mesi il Pd campano ha lasciato scontenti i vertici nazionali del partito guidato da Elly Schlein.

Piero De Luca dovrà lavorare di bilancino per accontentare tutti e inevitabilmente qualcuno resterà scontento. Basterebbe fare l'elenco di chi chiede un riconoscimento in segreteria regionale: le singole aree che fanno riferimento ai consiglieri: Massimiliano Manfredi, Enza Amato, Bruna Fiola, quella costituita da Loredana Raia e Lello Topo. E ancora: quelle che si riferiscono ad Antonio Marciano, Antonella Ciaramella. E poi, inossidabili, ci sono sempre i de luchiani, intesi come fedelissimi del papà del segretario del partito, ovvero l'ex governatore Vincenzo De Luca. In pole position c'è Nello Mastursi.