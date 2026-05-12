Torre del Greco, asintomatico all’Hantavirus il marittimo 24enne: resta in quarantena fiduciaria per 45 giorni

Lo ha spiegato Carmine Carbone (ASL Napoli 3 Sud) che ha aggiunto come per ora non ci sia “assolutamente da preoccuparsi”. Il 24enne è in quarantena fiduciaria.

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Sta bene e non ha sintomi di Hantavirus il marittimo di Torre del Greco, nella provincia di Napoli, posto in quarantena fiduciaria su decisione di Luigi Mennella, sindaco del comune vesuviano, e dell'Asl Napoli 3 Sud. Lo ha detto lo stesso direttore generale del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, Carmine Carbone, intervenuto nella trasmissione Campania24 di Canale 9 sulla vicenda. "Per ora non c'è assolutamente da preoccuparsi", ha spiegato il primo cittadino, ricordando che le disposizioni emanate ieri sera dal Ministero della Salute "hanno ridefinito i criteri legati ai contatti stretti e a quelli ad alto e basso rischio. Su queste indicazioni verranno ora adottate le prossime misure".

Il 24enne era stato un "contatto lieve" della donna dei Paesi Bassi di 69 anni morta in un ospedale di Johannesburg, in Sudafrica: entrambi erano sullo stesso aereo diretto ad Amsterdam, dal quale però la donna è stata fatto scendere subito a causa delle cattive condizioni di salute. Al momento il 24enne non presenta sintomi riconducibili all'Hantavirus, ma è seguito costantemente dal personale sanitario. Niente tamponi però, spiega Carbone: "Non ne abbiamo mai fatti, anche perché questo tipo di verifica scatta su richiesta delle autorità nazionali e internazionali, che finora, in presenza anche di un quadro clinico dove non si registrano particolare sintomi, non hanno ritenuto di procedere in tal senso". Lo stesso Carbone ha poi aggiunto di "rispettare le norme legate all’igiene dei nostri ambienti, come ad esempio una corretta raccolta differenziata e una costante attenzione ad eliminare le erbacce".