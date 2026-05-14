Denunciati due ragazzi che hanno tentato di far cadere i ciclisti al Giro d’Italia a San Vitaliano

Denunciati i due ragazzi che hanno tentato di far cadere i ciclisti del Giro d’Italia a San Vitaliano: hanno 20 e 21 anni.

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Denunciati due ragazzi 20enni al passaggio del Giro d'Italia a San Vitaliano, in provincia di Napoli: avevano tentato di far cadere i ciclisti durante la corsa, invadendo la carreggiata. Ma nessun corridore era caduto. Le immagini, trasmesse in diretta tv su Rai Due, avevano fatto il giro del mondo, suscitando il pubblico sdegno. Erano stati gli stessi cronisti Rai a chiedere provvedimenti, giudicando molto grave quanto accaduto. I due giovani sono stati identificati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Nola: hanno 20 e 21 anni.

I due ragazzi denunciati hanno 20 e 21 anni

I due sono stati denunciati dalle forze dell'ordine per aver provocato un pericolo per l'incolumità pubblica durante la manifestazione sportiva. In pratica, avrebbero provato a spingere e strattonare i ciclisti durante la competizione, senza, però, far cadere nessuno, come si vede nelle immagini. L'episodio, come detto, sarebbe avvenuto poco dopo il passaggio degli atleti a Pomigliano d'Arco, nei pressi di San Vitaliano. Non è chiaro il motivo che avrebbe indotto i giovani a mettere in atto questo comportamento sconsiderato. Forse l'hanno fatto per gioco, per attirare l'attenzione o per qualche challenge sui social. Per fortuna, nessuno si è fatto male.

La corsa dei ciclisti è poi proseguita verso la meta di Napoli. Non è mancato qualche altro momento di tensione lungo il tragitto. Mentre la volata sul finale è stata funestata da una caduta di gruppo, dovuta alla pavimentazione sdrucciolevole su via Cesario Console, in salita e con la pioggia, in una doppia curva, che precedeva il traguardo in piazza del Plebiscito.