Perché è stato sospeso il concorso Oss della Regione Campania da 1274 assunzioni: rabbia dei 25mila candidati

Immagine di repertorio

Stop per il concorso unico della Regione Campania per assumere 1.274 Oss (Operatori Socio-Sanitari). Dopo l'Asl di Salerno anche quella di Napoli rinvia a tempo indeterminato le prove scritte che sarebbero dovute iniziare lunedì 22 settembre. Rabbia per gli oltre 25mila candidati, che la prossima settimana si sarebbero dovuti sedere sui banchi per sostenere i test al Palapartenope e al Palavesuvio. La decisione era nell'aria, come anticipato ieri da Fanpage.it. I motivi addotti dalla commissione, in maniera analoga a quanto avvenuto per Salerno, sarebbero da individuare in non meglio precisate "sopraggiunte criticità tecniche ed organizzative, i cui tempi di risoluzione non consentono allo stato l’espletamento del concorso unico regionale per O.S.S., nelle date già comunicate". Da qui, l'annuncio, pubblicato oggi, giovedì 18 settembre sul sito dell'Asl Napoli 1, che "tutte le prove del 22-24-25 e 26 settembre sono rinviate a data da destinarsi”.

Verifiche sul concorso della Regione per assumere 1274 Oss

Insomma, una vera e propria sospensione, perché al momento non si sa se e quando queste prove saranno effettivamente svolte, non essendo stata comunicata una data prevista per la ripresa. La decisione dell'Asl 1 è arrivata a seguito di una riunione tecnica che si è svolta ieri, presso la sede del Servizio Sanitario Regionale Campania. A quanto appreso da Fanpage.it da fonti accreditate, sulle prove concorsuali, gestite dalla Regione Campania – ma pubblicato dalle Asl -, che avrebbero dovuto dare risposta ad una domanda di assistenza molto ampia da parte di aspiranti Oss e precari storici, ci sarebbero accertamenti e verifiche sul corretto svolgimento della selezione da parte delle autorità. Il rinvio delle prove a data da destinarsi arriva in un periodo peraltro particolare per la Regione Campania, a poco più da un mese dalle elezioni regionali che si terranno il 23 e 24 novembre prossimo.

Quel che è certa è la delusione dei 25mila candidati che si erano preparati in questi mesi per superare l'esame, studiando ed esercitandosi su migliaia di quiz. Per motivi logistici, il concorso era stato diviso in due aree. La prima con capofila l'Asl Napoli 1 con 737 posti a bando e oltre 12mila candidati ammessi. La seconda con un simile numero di candidati e 537 posti. I contratti sono a tempo indeterminato.