Eav Napoli, concorso per cinque assunzioni a tempo indeterminato di categorie protette

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L'Ente Autonomo Volturno (Eav), la compagnia di trasporti controllata dalla Regione Campania che gestisce importanti vettori come Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, avvia una procedura per inserire personale amministrativo e tecnico a Napoli. È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania la selezione indetta dalla società per l'assunzione di cinque unità a tempo indeterminato, interamente riservate alle «categorie protette» ai sensi dell’articolo 18 della legge 68 del 1999.

Le categorie protette si dividono in due gruppi principali. Il primo comprende i lavoratori con disabilità, cioè invalidi civili; invalidi del lavoro; non vedenti, sordomuti e invalidi di guerra o servizio. Il secondo gruppo, tutela invece orfani, coniugi superstiti di caduti per motivi di lavoro, guerra o servizio, profughi italiani rimpatriati, vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e testimoni di giustizia.

I posti disponibili riguardano due profili: tre unità come addetti amministrativi e due come addetti alla manutenzione dei varchi. L’inquadramento previsto è quello di operatore qualificato, con applicazione del contratto collettivo autoferrotranvieri e rapporto di lavoro full time. La sede di lavoro sarà Napoli, presso una delle strutture aziendali, in base alle esigenze operative. Per entrambi i profili la retribuzione annua lorda indicata è pari a 23.957,50 euro, oltre alle eventuali voci previste dalla contrattazione aziendale

Tra i requisiti richiesti figurano l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato per le categorie protette, il diploma di scuola secondaria superiore, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne o procedimenti che impediscano il rapporto con la pubblica amministrazione La candidatura potrà essere presentata esclusivamente online, attraverso il sito di Eav, entro le ore 23:59 del ventitreesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul Burc

La selezione prevede una possibile prova preselettiva in caso di elevato numero di domande, seguita dalla valutazione dei titoli e da un colloquio tecnico e motivazionale. Il punteggio massimo è di 100 punti, di cui 20 per i titoli e 80 per il colloquio. «Saranno considerati idonei i candidati che raggiungeranno almeno 60 punti complessivi» si legge negli atti. Le graduatorie finali resteranno valide per 36 mesi dalla pubblicazione