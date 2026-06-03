Il Museo Mann cerca cinque collaboratori: 40mila euro all’anno per ingegnere, architetto e informatico

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli cerca 5 professionisti a tempo determinato. Domande entro il 23 giugno 2026 solo su inPA.

Il Mann / immagine di repertorio

Cinque incarichi da 40mila euro ciascuno, tutti da coprire entro l'estate. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) una delle strutture più rilevanti in Italia (e per alcune collezioni, nel mondo) ha pubblicato un avviso pubblico per selezionare cinque collaboratori esterni: un ingegnere, un informatico, un architetto, un esperto di marketing e fundraising e un bibliotecario. La procedura è aperta. Le domande si accettano fino al 23 giugno 2026 alle ore 18, esclusivamente tramite il portale nazionale inPA (www.inpa.gov.it). Non esistono canali alternativi: chi invia la candidatura via mail o di persona viene automaticamente escluso.

Chi cercano e cosa faranno

È tutto nero su bianco, nel bando del museo napoletano. Le figure professionali cercate sono cinque, ovviamente con compiti differenti.

L'ingegnere gestirà gli impianti tecnologici del museo, elettrici, meccanici, speciali, e potrà svolgere il ruolo di Direttore dei Lavori o Collaudatore negli appalti. Serve la laurea magistrale in ingegneria, l'iscrizione all'Albo sezione A settore industriale, l'abilitazione antincendio e almeno 24 mesi di esperienza documentata.

L'informatico si occuperà di sicurezza, infrastrutture digitali e sistemi informativi. Bastano 12 mesi di esperienza in PA, con laurea in ingegneria informatica o discipline equipollenti (L-8, L-9, L-30, L-31).

L'architetto seguirà restauro, manutenzione e allestimenti museali. Richiesti 24 mesi di esperienza nel settore dei beni culturali, laurea in architettura o ingegneria edile-architettura (LM-4) e abilitazione come Coordinatore per la Sicurezza.

L'esperto di marketing e fundraising svilupperà partenariati, sponsorizzazioni e programmi di membership sul modello dei grandi musei internazionali. Sono sufficienti 12 mesi di esperienza e una laurea in economia, scienze della comunicazione o discipline affini. Apprezzati master in Arts Management o Europrogettazione.

Il bibliotecario catalogherà il patrimonio librario del MANN sul sistema SBN, gestirà donazioni e acquisti e supporterà i progetti culturali finanziati da soggetti pubblici e privati. Richiesta laurea in biblioteconomia e archivistica e almeno 12 mesi di esperienza in Pubblica amministrazione. Tutti gli incarichi si svolgono fisicamente nella sede del Museo Nazionale (piazza Museo 19) durano fino a 24 mesi e il compenso lordo è di 40mila euro a contratto, onnicomprensivo di IVA e oneri previdenziali. Nessun rimborso spese aggiuntivo.

Come fare domanda

Il primo passo è la registrazione al portale inPA, con autenticazione tramite i soliti sistemi: SPID, CIE, CNS o eIDAS. È obbligatorio avere una PEC (posta elettronica certificata) intestata al candidato poiché tutte le comunicazioni, compresa la convocazione al colloquio, arriveranno su quell'indirizzo. La selezione si articola in 2 fasi. Nella prima, valutazione dei curricula con un massimo di 60 punti (25 per il titolo di studio, 20 per l'esperienza principale, 15 per quella aggiuntiva). Chi supera la soglia di 40/60 passa al colloquio motivazionale, che vale fino a 40 punti. La graduatoria finale è valida 18 mesi.

La scadenza del 23 giugno non è prorogabile perché il sistema inPA chiude automaticamente l'accesso alla candidatura allo scadere del termine. Il bando completo è consultabile anche sul sito istituzionale del museo, www.museoarcheologiconapoli.it, sezione Amministrazione trasparente.