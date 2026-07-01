Foqus a Napoli, il cinema all’aperto dal 30 giugno al 13 settembre: film, costo biglietti e come acquistarli
Riparte il cinema all'aperto al Foqus di Napoli, ai Quartieri Spagnoli, dal 30 giugno al 13 settembre. Il ciclo di film proposti fa parte della rassegna Estate a Corte 2026, curata da Pietro Pizzimento. Realizzata in collaborazione con CasaZen e con il Corso di Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con il contributo del Ministero della Cultura – DGCA e della Regione Campania – Film Commission Regione Campania, si propone come ogni anno di offrire una vasta gamma di pellicole italiane e internazionali, per ribadire la centralità del cinema durante l'estate.
I film in rassegna al Foqus: da Guadagnino al pluripremiato Sossai
Tra gli appuntamenti più attesi figurano “Vita Privata” con Jodie Foster, “Bugonia” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons, “After the Hunt” di Luca Guadagnino con Julia Roberts e Andrew Garfield, “L’ultima missione – Project Hail Mary” con Ryan Gosling, “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch con Cate Blanchett e Adam Driver, oltre a “Marty Supreme” con Timothée Chalamet. Spazio anche al pluripremiato “Le città di pianura” di Francesco Sossai, “Duse” di Pietro Marcello, “Cinque secondi” di Paolo Virzì, “Primavera” di Damiano Michieletto e “Gli occhi degli altri” di Andrea De Sica.
Orari e costi biglietto: come acquistarli online
Dialoghi e incontri dal vivo saranno messi a corredo per rendere ancora più vivo il confronto sui temi dei lungometraggi. Le proiezioni si svolgeranno ogni sera nella Corte dell’Arte di FOQUS, con apertura degli spazi alle ore 20 e inizio dei film alle 21. Il costo del biglietto d'ingresso è di € 3,50 per le serate cinema italiano ed europeo, € 5,00 per le altre serate (se non diversamente indicato) ed è possibile acquistare i biglietti online sul sito Azzurroservice. Sono disponibili: servizi e accesso per disabili e il parcheggio interno gratuito per bike e scooter
Il programma di luglio: film e incontri dal vivo
Martedì 30 giugno – Documentario GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO – (Italia, 2026, 105’)
Mercoledì 1 luglio VITA PRIVATA – Vie privée (Francia, 2025, 105’) di Rebecca Zlotowski con Jodie Foster
Giovedì 2 luglio – LO STRANIERO – L'Étranger (Francia, 2025, 120’) di François Ozon con Benjamin Voisin (Nomination Premio César 2026, Premio Lumiere 2026)
Venerdì 3 luglio – LE CITTA’ DI PIANURA (Italia/ Germania, 2025, 100’) di Francesco Sossai con Filippo Scotti, Sergio Romano (David di Donatello 2026), Pierpaolo Capovilla
Sabato 4 luglio – BUGONIA (U.K., 2025, 120’) di Yorgos Lanthimos con Emma Stone (Nomination Oscar 2026, Nomination Golden Globe 2026)
Domenica 5 luglio – RENTAL FAMILY – Nelle vite degli altri – Rentaru Kazoku (Giappone/ U.S.A., 2025, 103’) di Hikari con Brendan Fraser
Martedì 7 luglio – EDDINGTON (U.S.A., 2025, 145’) di Ari Aster con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal
*V.O. con sott. italiano
Mercoledì 8 luglio – LA PIÙ PICCOLA – La petite dernière (Francia/ Germania, 2025, 106’) di Hafsia Herzi con Nadia Melliti (Premio César 2026, Premio Lumiere 2026)
*V.M. 14 anni
Giovedì 9 luglio – AFTER THE HUNT – DOPO LA CACCIA (U.S.A./ Italia, 2025, 139’) di Luca Guadagnino con Julia Roberts
Venerdì 10 luglio – DUSE (Italia/ Francia, 2025, 120’) di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi
Sabato 11 luglio L’ULTIMA MISSIONE – Project Hail Mary (U.S.A., 2026, 156’) di Phil Lord, Christopher Miller con Ryan Gosling
Domenica 12 luglio – HAMNET – Nel nome del figlio – (U.S.A., 2025, 125’) di Chloé Zhao con Jessie Buckley (Oscar 2026, Golden Globe 2026, Premio Bafta 2026)
Lunedì 13 luglio – I PUGNI IN TASCA – (Italia, 1965, 107’) di Marco Bellocchio con Paola Pitagora
*V.M. 14 anni Versione integrale restaurata
Martedì 14 luglio – IL FILO DEL RICATTO – Dead Man's Wire (U.S.A. 2025, 102’) di Gus Van Sant con Bill Skarsgård
*V.O. sott. italiano
Mercoledì 15 luglio – GIOVANI MADRI – Jeunes Mères (Belgio/ Francia, 2025, 104’) di Jean-Pierre e Luc Dardenne con Babette Verbeek
Giovedì 16 luglio – CINQUE SECONDI (Italia, 2025, 105’) di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea
Sabato 18 luglio – UN SEMPLICE INCIDENTE – A Simple Accident (Iran/ Francia/ Lussemburgo, 2025, 101’) di Jafar Panahi con Vahid Mobasseri
Domenica 19 luglio PRIMAVERA (Italia /Francia, 2025, 110’) di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino
Lunedì 20 luglio PRIMAVERA (Italia /Francia, 2025, 110’) di Damiano Michieletto
Martedì 21 luglio – LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI – Left-Handed Girl (Taiwan/ Francia/ U.S.A./ U.K., 2025, 108’) di Shih-Ching Tsou con Shi-Yuan Ma
Mercoledì 22 luglio – NOUVELLE VAGUE (Francia, 2025, 106’) di Richard Linklater con Guillaume Marbeck
Giovedì 23 luglio – MALAVIA – (Italia, 2025, 96’) di Nunzia De Stefano con Mattia Francesco Cozzolino
Interverranno l’attore Giuseppe “Peppoh” Sica e lo sceneggiatore Giorgio Caruso
Venerdì 24 luglio – GLI OCCHI DEGLI ALTRI (Italia /Belgio, 2025, 90’) di Andrea De Sica con Filippo Timi e Jasmine Trinca
Sabato 25 luglio – MARTY SUPREME – (U.S.A., 2025, 149’) di Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow
Domenica 26 luglio – NO OTHER CHOICE – NON C’E’ ALTRA SCELTA – Eojjeolsuga Eobsda (Corea del Sud, 2025, 139’) di Park Chan-wook con Byung-Hun Lee
Lunedì 27 luglio – YELLOW LETTERS – (Germania/ Turchia/ Francia, 2026, 127’) di Ilker Çatak con Özgü Namal
Martedì 28 luglio FATHER MOTHER SISTER BROTHER (U.S.A./ Irlanda/ Francia, 2025, 110’) di Jim Jarmusch con Cate Blanchett e Adam Driver
*V.O. sott. italiano
Mercoledì 29 luglio – IL CASO 137 – Dossier 137 (Francia, 2025, 115’) di Dominik Moll con Léa Drucker
Giovedì 30 luglio – TIENIMI PRESENTE – (Italia, 2025, 80’) di Alberto Palmiero con Alberto Palmiero e Francesco Di Grazia
Interverranno il regista Alberto Palmiero, l'attrice Gaia Nugnes, l'aiuto regista/direttore della fotografia Vincenzo Pezone e il co-sceneggiatore Davide De Rosa