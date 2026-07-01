Foqus a Napoli, il cinema all’aperto dal 30 giugno al 13 settembre: film, costo biglietti e come acquistarli

Riparte il cinema all’aperto al Foqus di Napoli, ai Quartieri Spagnoli, dal 30 giugno al 13 settembre. Il ciclo di film proposti fa parte della rassegna Estate a Corte 2026. Da Guadagnino a Jim Jarmusch passando per il pluripremiato Francesco Sossai e le sue Città di pianura, il programma completo di orari, costo biglietti e modalità di acquisto.

Foqus – cinema all’aperto

Riparte il cinema all'aperto al Foqus di Napoli, ai Quartieri Spagnoli, dal 30 giugno al 13 settembre. Il ciclo di film proposti fa parte della rassegna Estate a Corte 2026, curata da Pietro Pizzimento. Realizzata in collaborazione con CasaZen e con il Corso di Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con il contributo del Ministero della Cultura – DGCA e della Regione Campania – Film Commission Regione Campania, si propone come ogni anno di offrire una vasta gamma di pellicole italiane e internazionali, per ribadire la centralità del cinema durante l'estate.

I film in rassegna al Foqus: da Guadagnino al pluripremiato Sossai

Tra gli appuntamenti più attesi figurano “Vita Privata” con Jodie Foster, “Bugonia” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons, “After the Hunt” di Luca Guadagnino con Julia Roberts e Andrew Garfield, “L’ultima missione – Project Hail Mary” con Ryan Gosling, “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch con Cate Blanchett e Adam Driver, oltre a “Marty Supreme” con Timothée Chalamet. Spazio anche al pluripremiato “Le città di pianura” di Francesco Sossai, “Duse” di Pietro Marcello, “Cinque secondi” di Paolo Virzì, “Primavera” di Damiano Michieletto e “Gli occhi degli altri” di Andrea De Sica.

Orari e costi biglietto: come acquistarli online

Dialoghi e incontri dal vivo saranno messi a corredo per rendere ancora più vivo il confronto sui temi dei lungometraggi. Le proiezioni si svolgeranno ogni sera nella Corte dell’Arte di FOQUS, con apertura degli spazi alle ore 20 e inizio dei film alle 21. Il costo del biglietto d'ingresso è di € 3,50 per le serate cinema italiano ed europeo, € 5,00 per le altre serate (se non diversamente indicato) ed è possibile acquistare i biglietti online sul sito Azzurroservice. Sono disponibili: servizi e accesso per disabili e il parcheggio interno gratuito per bike e scooter

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Il programma di luglio: film e incontri dal vivo

Martedì 30 giugno – Documentario GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO – (Italia, 2026, 105’)

Mercoledì 1 luglio VITA PRIVATA – Vie privée (Francia, 2025, 105’) di Rebecca Zlotowski con Jodie Foster

Giovedì 2 luglio – LO STRANIERO – L'Étranger (Francia, 2025, 120’) di François Ozon con Benjamin Voisin (Nomination Premio César 2026, Premio Lumiere 2026)

Venerdì 3 luglio – LE CITTA’ DI PIANURA (Italia/ Germania, 2025, 100’) di Francesco Sossai con Filippo Scotti, Sergio Romano (David di Donatello 2026), Pierpaolo Capovilla

Sabato 4 luglio – BUGONIA (U.K., 2025, 120’) di Yorgos Lanthimos con Emma Stone (Nomination Oscar 2026, Nomination Golden Globe 2026)

Domenica 5 luglio – RENTAL FAMILY – Nelle vite degli altri – Rentaru Kazoku (Giappone/ U.S.A., 2025, 103’) di Hikari con Brendan Fraser

Martedì 7 luglio – EDDINGTON (U.S.A., 2025, 145’) di Ari Aster con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal

*V.O. con sott. italiano

Mercoledì 8 luglio – LA PIÙ PICCOLA – La petite dernière (Francia/ Germania, 2025, 106’) di Hafsia Herzi con Nadia Melliti (Premio César 2026, Premio Lumiere 2026)

*V.M. 14 anni

Giovedì 9 luglio – AFTER THE HUNT – DOPO LA CACCIA (U.S.A./ Italia, 2025, 139’) di Luca Guadagnino con Julia Roberts

Venerdì 10 luglio – DUSE (Italia/ Francia, 2025, 120’) di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi

Sabato 11 luglio L’ULTIMA MISSIONE – Project Hail Mary (U.S.A., 2026, 156’) di Phil Lord, Christopher Miller con Ryan Gosling

Domenica 12 luglio – HAMNET – Nel nome del figlio – (U.S.A., 2025, 125’) di Chloé Zhao con Jessie Buckley (Oscar 2026, Golden Globe 2026, Premio Bafta 2026)

Lunedì 13 luglio – I PUGNI IN TASCA – (Italia, 1965, 107’) di Marco Bellocchio con Paola Pitagora

*V.M. 14 anni Versione integrale restaurata

Martedì 14 luglio – IL FILO DEL RICATTO – Dead Man's Wire (U.S.A. 2025, 102’) di Gus Van Sant con Bill Skarsgård

*V.O. sott. italiano

Mercoledì 15 luglio – GIOVANI MADRI – Jeunes Mères (Belgio/ Francia, 2025, 104’) di Jean-Pierre e Luc Dardenne con Babette Verbeek

Giovedì 16 luglio – CINQUE SECONDI (Italia, 2025, 105’) di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea

Sabato 18 luglio – UN SEMPLICE INCIDENTE – A Simple Accident (Iran/ Francia/ Lussemburgo, 2025, 101’) di Jafar Panahi con Vahid Mobasseri

Domenica 19 luglio PRIMAVERA (Italia /Francia, 2025, 110’) di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino

Lunedì 20 luglio PRIMAVERA (Italia /Francia, 2025, 110’) di Damiano Michieletto

Martedì 21 luglio – LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI – Left-Handed Girl (Taiwan/ Francia/ U.S.A./ U.K., 2025, 108’) di Shih-Ching Tsou con Shi-Yuan Ma

Mercoledì 22 luglio – NOUVELLE VAGUE (Francia, 2025, 106’) di Richard Linklater con Guillaume Marbeck

Giovedì 23 luglio – MALAVIA – (Italia, 2025, 96’) di Nunzia De Stefano con Mattia Francesco Cozzolino

Interverranno l’attore Giuseppe “Peppoh” Sica e lo sceneggiatore Giorgio Caruso

Venerdì 24 luglio – GLI OCCHI DEGLI ALTRI (Italia /Belgio, 2025, 90’) di Andrea De Sica con Filippo Timi e Jasmine Trinca

Sabato 25 luglio – MARTY SUPREME – (U.S.A., 2025, 149’) di Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow

Domenica 26 luglio – NO OTHER CHOICE – NON C’E’ ALTRA SCELTA – Eojjeolsuga Eobsda (Corea del Sud, 2025, 139’) di Park Chan-wook con Byung-Hun Lee

Lunedì 27 luglio – YELLOW LETTERS – (Germania/ Turchia/ Francia, 2026, 127’) di Ilker Çatak con Özgü Namal

Martedì 28 luglio FATHER MOTHER SISTER BROTHER (U.S.A./ Irlanda/ Francia, 2025, 110’) di Jim Jarmusch con Cate Blanchett e Adam Driver

*V.O. sott. italiano

Mercoledì 29 luglio – IL CASO 137 – Dossier 137 (Francia, 2025, 115’) di Dominik Moll con Léa Drucker

Giovedì 30 luglio – TIENIMI PRESENTE – (Italia, 2025, 80’) di Alberto Palmiero con Alberto Palmiero e Francesco Di Grazia

Interverranno il regista Alberto Palmiero, l'attrice Gaia Nugnes, l'aiuto regista/direttore della fotografia Vincenzo Pezone e il co-sceneggiatore Davide De Rosa