napoli
video suggerito
video suggerito

Cinema gratis sulle spiagge di Napoli: 10 film d’autore alla Rotonda Diaz e a San Giovanni

Dal 5 al 28 giugno torna “Arena”, la rassegna all’aperto promossa dal Comune. Quest’anno debutta anche un percorso formativo gratuito sui mestieri del cinema.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Redazione Napoli
Una delle serate di cinema gratuite a Napoli Est
Una delle serate di cinema gratuite a Napoli Est

Uno schermo sotto le stelle, la sabbia sotto i piedi e dieci film d'autore. Dal 5 al 28 giugno, la terza edizione di Arena porta il cinema gratuito su due delle spiagge più frequentate di Napoli: il Lido Mappatella alla Rotonda Diaz e la spiaggia di Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio.

La rassegna è promossa dal Comune di Napoli e cofinanziata dalla Città Metropolitana nell'ambito del Cartellone degli eventi metropolitani 2026. Il programma è affidato a NEST – Napoli Est Teatro, con la direzione artistica di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. Le proiezioni iniziano alle ore 20:30.

Lido Mappatella – Rotonda Diaz

  • 5 giugno – Gioia mia di Margherita Spampinato (2025)

La rassegna si apre con l'opera prima della regista siciliana, presentata al Torino Film Festival 2025.

Leggi anche
L'area Q8 di San Giovanni a Teduccio è il nuovo posto in cui De Laurentiis vorrebbe costruire lo stadio del Napoli
  • 6 giugno – Indivisibili di Edoardo De Angelis (2016)

Il film-simbolo del cinema napoletano contemporaneo torna sulla spiaggia con una presenza speciale: Edoardo De Angelis sarà in sala per un incontro con il pubblico.

  • 7 giugno – Ne Zha – L'ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi (2025)

Il blockbuster d'animazione cinese introdotto da Alessandro Rak, il regista napoletano de L'arte della felicità.

  • 11 giugno – Morte di un matematico napoletano di Mario Martone (1992)

Serata-omaggio a Carlo Cecchi. Presente il regista Mario Martone per ricordare uno dei film fondativi del nuovo cinema napoletano degli anni Novanta.

  • 12 giugno – La salita di Massimiliano Gallo (2025)

Debutto alla regia per l'attore napoletano Massimiliano Gallo, che sarà presente alla proiezione.

  • 13 giugno – La vita da grandi di Greta Scarano (2025)

Incontro con gli attori Yuri Tuci e Adriano Pantaleo, co-direttore artistico della rassegna.

  • 14 giugno – 40 secondi di Vincenzo Alfieri (2026)

Chiude la prima tranche alla Rotonda Diaz un titolo freschissimo, con la presenza dell'attore Francesco Gheghi.

Spiaggia di Vico I Marina – San Giovanni a Teduccio

  • 26 giugno – Il primo figlio di Mara Fondacaro (2025)

Opera prima della regista Mara Fondacaro, presente in sala per l'incontro con il pubblico nel cuore del litorale est di Napoli.

  • 27 giugno – Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks (1993)

Proiezione speciale nel centenario della nascita di Mel Brooks: la commedia cult torna sul grande schermo in riva al mare.

  • 28 giugno – Nero di e con Giovanni Esposito (2025)

Gran finale con Giovanni Esposito, regista e protagonista del film, accompagnato dall'attrice Susy Del Giudice.

I mestieri del cinema: il percorso formativo gratuito

La novità dell'edizione 2026 è "I mestieri del cinema", un ciclo di incontri professionali gratuiti per i giovani del territorio. I primi appuntamenti – dedicati a stunt e sicurezza sul set con Marco Langellotti – si tengono il 27 e 28 giugno al NEST in via Bernardino Martirano 17. Da settembre, i laboratori si spostano alla Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti in via Toledo 348, con sessioni su regia, sceneggiatura, luce e immagine e l'arte della parrucca cinematografica.

Ingresso libero a tutte le proiezioni e agli appuntamenti formativi, fino a esaurimento posti. Per informazioni: 081.19521956, teatronestt@gmail.com. Il calendario completo di settembre sarà comunicato nelle prossime settimane da NEST e dal Comune.

Immagine
Morte di Domenico, la chirurga Farina: "A Bolzano non mi dissero del ghiaccio secco"
"Chissà se vado in galera": le chat della cardiochirurga Bergonzoni
Oppido nella riunione con lo staff: "Non si vedeva che il cuore era danneggiato"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views