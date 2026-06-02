Cinema gratis sulle spiagge di Napoli: 10 film d’autore alla Rotonda Diaz e a San Giovanni

Dal 5 al 28 giugno torna “Arena”, la rassegna all’aperto promossa dal Comune. Quest’anno debutta anche un percorso formativo gratuito sui mestieri del cinema.

Una delle serate di cinema gratuite a Napoli Est

Uno schermo sotto le stelle, la sabbia sotto i piedi e dieci film d'autore. Dal 5 al 28 giugno, la terza edizione di Arena porta il cinema gratuito su due delle spiagge più frequentate di Napoli: il Lido Mappatella alla Rotonda Diaz e la spiaggia di Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio.

La rassegna è promossa dal Comune di Napoli e cofinanziata dalla Città Metropolitana nell'ambito del Cartellone degli eventi metropolitani 2026. Il programma è affidato a NEST – Napoli Est Teatro, con la direzione artistica di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. Le proiezioni iniziano alle ore 20:30.

Lido Mappatella – Rotonda Diaz

5 giugno – Gioia mia di Margherita Spampinato (2025)

La rassegna si apre con l'opera prima della regista siciliana, presentata al Torino Film Festival 2025.

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6 giugno – Indivisibili di Edoardo De Angelis (2016)

Il film-simbolo del cinema napoletano contemporaneo torna sulla spiaggia con una presenza speciale: Edoardo De Angelis sarà in sala per un incontro con il pubblico.

7 giugno – Ne Zha – L'ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi (2025)

Il blockbuster d'animazione cinese introdotto da Alessandro Rak, il regista napoletano de L'arte della felicità.

11 giugno – Morte di un matematico napoletano di Mario Martone (1992)

Serata-omaggio a Carlo Cecchi. Presente il regista Mario Martone per ricordare uno dei film fondativi del nuovo cinema napoletano degli anni Novanta.

12 giugno – La salita di Massimiliano Gallo (2025)

Debutto alla regia per l'attore napoletano Massimiliano Gallo, che sarà presente alla proiezione.

13 giugno – La vita da grandi di Greta Scarano (2025)

Incontro con gli attori Yuri Tuci e Adriano Pantaleo, co-direttore artistico della rassegna.

14 giugno – 40 secondi di Vincenzo Alfieri (2026)

Chiude la prima tranche alla Rotonda Diaz un titolo freschissimo, con la presenza dell'attore Francesco Gheghi.

Spiaggia di Vico I Marina – San Giovanni a Teduccio

26 giugno – Il primo figlio di Mara Fondacaro (2025)

Opera prima della regista Mara Fondacaro, presente in sala per l'incontro con il pubblico nel cuore del litorale est di Napoli.

27 giugno – Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks (1993)

Proiezione speciale nel centenario della nascita di Mel Brooks: la commedia cult torna sul grande schermo in riva al mare.

28 giugno – Nero di e con Giovanni Esposito (2025)

Gran finale con Giovanni Esposito, regista e protagonista del film, accompagnato dall'attrice Susy Del Giudice.

I mestieri del cinema: il percorso formativo gratuito

La novità dell'edizione 2026 è "I mestieri del cinema", un ciclo di incontri professionali gratuiti per i giovani del territorio. I primi appuntamenti – dedicati a stunt e sicurezza sul set con Marco Langellotti – si tengono il 27 e 28 giugno al NEST in via Bernardino Martirano 17. Da settembre, i laboratori si spostano alla Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti in via Toledo 348, con sessioni su regia, sceneggiatura, luce e immagine e l'arte della parrucca cinematografica.

Ingresso libero a tutte le proiezioni e agli appuntamenti formativi, fino a esaurimento posti. Per informazioni: 081.19521956, teatronestt@gmail.com. Il calendario completo di settembre sarà comunicato nelle prossime settimane da NEST e dal Comune.