Cinema gratis sulle spiagge di Napoli: 10 film d’autore alla Rotonda Diaz e a San Giovanni
Uno schermo sotto le stelle, la sabbia sotto i piedi e dieci film d'autore. Dal 5 al 28 giugno, la terza edizione di Arena porta il cinema gratuito su due delle spiagge più frequentate di Napoli: il Lido Mappatella alla Rotonda Diaz e la spiaggia di Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio.
La rassegna è promossa dal Comune di Napoli e cofinanziata dalla Città Metropolitana nell'ambito del Cartellone degli eventi metropolitani 2026. Il programma è affidato a NEST – Napoli Est Teatro, con la direzione artistica di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. Le proiezioni iniziano alle ore 20:30.
Lido Mappatella – Rotonda Diaz
- 5 giugno – Gioia mia di Margherita Spampinato (2025)
La rassegna si apre con l'opera prima della regista siciliana, presentata al Torino Film Festival 2025.
- 6 giugno – Indivisibili di Edoardo De Angelis (2016)
Il film-simbolo del cinema napoletano contemporaneo torna sulla spiaggia con una presenza speciale: Edoardo De Angelis sarà in sala per un incontro con il pubblico.
- 7 giugno – Ne Zha – L'ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi (2025)
Il blockbuster d'animazione cinese introdotto da Alessandro Rak, il regista napoletano de L'arte della felicità.
- 11 giugno – Morte di un matematico napoletano di Mario Martone (1992)
Serata-omaggio a Carlo Cecchi. Presente il regista Mario Martone per ricordare uno dei film fondativi del nuovo cinema napoletano degli anni Novanta.
- 12 giugno – La salita di Massimiliano Gallo (2025)
Debutto alla regia per l'attore napoletano Massimiliano Gallo, che sarà presente alla proiezione.
- 13 giugno – La vita da grandi di Greta Scarano (2025)
Incontro con gli attori Yuri Tuci e Adriano Pantaleo, co-direttore artistico della rassegna.
- 14 giugno – 40 secondi di Vincenzo Alfieri (2026)
Chiude la prima tranche alla Rotonda Diaz un titolo freschissimo, con la presenza dell'attore Francesco Gheghi.
Spiaggia di Vico I Marina – San Giovanni a Teduccio
- 26 giugno – Il primo figlio di Mara Fondacaro (2025)
Opera prima della regista Mara Fondacaro, presente in sala per l'incontro con il pubblico nel cuore del litorale est di Napoli.
- 27 giugno – Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks (1993)
Proiezione speciale nel centenario della nascita di Mel Brooks: la commedia cult torna sul grande schermo in riva al mare.
- 28 giugno – Nero di e con Giovanni Esposito (2025)
Gran finale con Giovanni Esposito, regista e protagonista del film, accompagnato dall'attrice Susy Del Giudice.
I mestieri del cinema: il percorso formativo gratuito
La novità dell'edizione 2026 è "I mestieri del cinema", un ciclo di incontri professionali gratuiti per i giovani del territorio. I primi appuntamenti – dedicati a stunt e sicurezza sul set con Marco Langellotti – si tengono il 27 e 28 giugno al NEST in via Bernardino Martirano 17. Da settembre, i laboratori si spostano alla Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti in via Toledo 348, con sessioni su regia, sceneggiatura, luce e immagine e l'arte della parrucca cinematografica.
Ingresso libero a tutte le proiezioni e agli appuntamenti formativi, fino a esaurimento posti. Per informazioni: 081.19521956, teatronestt@gmail.com. Il calendario completo di settembre sarà comunicato nelle prossime settimane da NEST e dal Comune.