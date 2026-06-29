Metro Linea 1 chiusa per 3 mesi da Piscinola a Colli Aminei da oggi 29 giugno al 13 settembre: gli orari delle navette bus

Chiusa da stamattina la metro Linea 1 da Piscinola a Colli Aminei, riaprirà il 13 settembre. Gli orari delle navette bus e delle corse monodirezionali della metro mattina e sera.

La stazione della metro Linea 1 di Piscinola / Fanpage.it

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La metro Linea 1 di Napoli chiusa per 3 mesi da Piscinola ai Colli Aminei a partire da oggi, lunedì 29 giugno, e fino a domenica 13 settembre, riaprirà dal giorno dopo. Si tratta dello stop legato ai lavori per il rifacimento dei binari nel tratto interessato per la manutenzione ventennale. L'anno scorso venne sostituito il primo binario, questa volta si procede al secondo. La metro garantirà comunque alcune corse in una sola direzione la mattina presto Piscinola-Colli Aminei (6-8 circa) e la sera tardi (21,50-23,40 circa) in direzione opposta. Il Comune di Napoli e l'Anm hanno istituito le navette bus sostitutive, che collegheranno le tre stazioni chiuse (Piscinola, Chiaiano e Frullone). La Linea 1 potrebbe chiudere anche nel 2027 per una quindicina di giorni, come anticipato da Fanpage.it, per sostituire lo scambio dei binari a Piscinola.

Gli orari delle navette bus della Linea 1

Per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, le stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone resteranno chiuse. Ecco come cambia il servizio e le soluzioni per i passeggeri. La circolazione sarà attiva tutti i giorni (per l'intero arco di servizio) sulla tratta: Colli Aminei-Centro Direzionale (andata e ritorno). Per limitare i disagi, saranno garantite alcune corse monodirezionale sulla tratta oggetto di lavori Piscinola-Colli Aminei, con lo scambio a Colli Aminei.

Le corse monodirezionali della metro 1 mattina e sera:

Corse mattutine (tutti i giorni):

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Da Piscinola verso Centro Direzionale (con fermate a Chiaiano e Frullone) alle ore: 06:00 – 06:20 – 06:40 – 07:00 – 07:20 – 07:40 – 08:00

(Nota: a Colli Aminei si cambia treno per proseguire).

Corse serali (verso Piscinola):

Da domenica a giovedì: partenze da Colli Aminei alle ore: 21:49 – 22:02 – 22:20 – 22:38 – 22:47 – 22:59 – 23:12 – 23:31 – 23:41.

Venerdì e sabato (prolungamento): le partenze da Colli Aminei alle ore: 00:40 – 01:02 – 01:20 – 01:29 – 01:40 – 01:51 – 02:03

Orari navette bus:

Per garantire i collegamenti è attivo un servizio bus dedicato tutti i giorni, dalle 06:00 alle 23:40, che collega le stazioni di Piscinola, Chiaiano, Frullone, Policlinico e Colli Aminei. Ferma unicamente in corrispondenza delle stazioni indicate. Frequenza circa ogni 10 minuti.

Per tutto il periodo dei lavori non sono previste chiusure anticipate notturne della metropolitana, mentre resteranno regolarmente aperti e accessibili i parcheggi di Scampia, Chiaiano e Frullone.