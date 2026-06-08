La metro Linea 1 chiusa da Piscinola a Colli Aminei per 3 mesi, dal 22 giugno al 14 settembre: è ufficiale

La metro Linea 1 chiuderà da Piscinola a Colli Aminei dal 22 giugno al 14 settembre per lavori sui binari. Ci saranno le navette bus. L’annuncio ufficiale in commissione Mobilità.

La metro Linea 1

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La metro Linea 1 chiuderà da Piscinola a Colli Aminei da lunedì 22 giugno, per 3 mesi, fino a lunedì 14 settembre: è ufficiale. Bisogna sostituire e rinnovare i binari lungo questo tratto ferroviario, in quanto è scaduta la manutenzione ventennale. Anm e il Comune di Napoli istituiranno le navette bus sostitutive con corse ogni 10 minuti, come l'anno scorso, quando fu rifatto il primo dei due binari. L'annuncio delle date è stato dato in commissione Mobilità, presieduta da Aniello Esposito (Pd), oggi, lunedì 8 giugno, con la partecipazione dell'assessore Edoardo Cosenza, della dirigente Serena Riccio, del direttore generale di Anm, Francesco Favo. "La chiusura – ha spiegato l'ingegner Riccio – è prevista per lunedì 22 giugno, il giorno in cui saranno già terminati gli esami scritti negli istituti superiori, e la riapertura il 14 settembre, il giorno prima dell'inizio delle scuole in Campania", che inizieranno martedì 15 settembre.

"È un intervento che prevede il rinnovo dell'armamento ferroviario che ha superato i 30 anni di vita – spiega Serena Riccio – Il tratto riguarda da Montedonzelli a Piscinola, 11 km, moltiplicati per due binari. La parte al chiuso l'abbiamo quasi finita. L'anno scorso invece abbiamo fatto la parte all'aperto e anche allora la metro è stata chiusa da giugno a settembre da Piscinola a Colli Aminei. L'anno scorso si è intervenuti sul binario dispari. Quest'anno lo faremo sul pari. Prima del rinnovo, ovviamente, ci sono una serie di controlli e verifiche per garantire che i binari siano sempre utilizzabili. I lavori sono in due fasi, la mera sostituzione in galleria, si toglie il vecchio e si mette il nuovo binario, su un supporto rigido. Poi un intervento di rinnovo nel tratto all'aperto, dove cogliamo l'occasione per rifare il rinnovo di ballast e sottoservizi. Quello in galleria si fa di notte. Il collaudo entro dicembre".

Navette bus sostitutive anche quest'estate

Si ripeterò il servizio sostitutivo di navette bus. I treni della metro usciranno comunque la mattina dalle 6 alle 8 e poi rientreranno la sera dalle 20 alle 22, come l'anno scorso. Ma si potrà viaggiare in queste fasce solo in una direzione. Sui cantieri ci sarà il medico competente perché si lavorerà d'estate. I lavori saranno fatti prevalentemente di notte. L'intervento è finanziato con i fondi Pnrr, sarà tutta completa per il 30 giugno.

La metro dovrà chiudere di nuovo in futuro

Ma la metro dovrà chiudere di nuovo in futuro, perché è previsto un altro intervento di cambio armamento, ha spiegato Riccio, in corrispondenza dello scambio alle rampe di Piscinola. "Lo stiamo studiando per dare il minore impatto possibile, ma non ci sono ancora tutti gli elementi. Non sappiamo quanti giorni occorreranno. È un altro intervento sempre relativo a questo intervento di rinnovo". Critico il consigliere Claudio Cecere che ha espresso disappunto: "Si poteva fare tutto l'anno scorso. Invece oggi ci ritroviamo punto e a capo".