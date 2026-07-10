Europei di Volley a Napoli, Sergio Mattarella sarà in piazza del Plebiscito per Italia-Svezia

Il 10 settembre il via all’Europeo di Volley, match d’esordi per gli Azzurri campioni del mondo a Napoli, in piazza del Plebiscito, contro la Svezia.

Mattarella con gli azzurri dell'Italvolley

Pallavolo, si riparte: e si riparte da Napoli, dove l'Italvolley maschile, campione del mondo in carica, proverà a riconquistare il titolo europeo, vinto nel 2021 e con il bis sfuggito nel 2023 (in entrambi i casi, contro la Polonia). E proprio a Napoli, a dare il via al Campionato Europeo 2026, ci sarà il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ospite d'onore di Piazza del Plebiscito, che ospiterà la struttura installata ad hoc per ospitare il match d'apertura del torneo tra Italia e Svezia, in programma il 10 settembre.

Per gli Azzurri, che ospiteranno in Italia le gare del girone A in cui sono inseriti, una sola tappa a Napoli, poi le altre gare al PalaPanini Modena. Ma per l'Italvolley andare avanti vorrebbe dire ottavi e quarti al PalaVela di Torino, semifinali e finalissima al Arena Santa Giulia di Milano, arena da 16mila posti. Un Europeo "casalingo" dove rinnovare insomma l'eterna sfida con la Polonia, che negli ultimi anni è stata la rivale per eccellenza dell'Italia: in finale ad Euro 2021 e 2023, ai Mondiali 2022 e in semifinale 2025, in finale alla Nations League 2025.

"Quando siamo andati al Quirinale io e il presidente Manfredi", ha spiegato Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, "abbiamo invitato il Presidente della Repubblica a venire a vedere gli Europei maschili di volley. Oggi (ieri, ndr) ho ricevuto la chiamata dai suoi uffici e posso annunciare che ci sarà". Il tecnico italiano, Ferdinando De Giorgi, ha invece sottolineato che "l'importante è che vincere non diventi un obbligo perché non si gioca con la medaglia al collo". Scaramanzia o prudenza, per l'Italia però l'occasione ghiotta di alzare il titolo europeo davanti al proprio pubblico è troppo ghiotta: ma tutto inizierà da Napoli, il 10 settembre, in Piazza del Plebiscito. Davanti al presidente Mattarella.