Concerto gratis di Enzo Avitabile il 21 giugno: show in piazza Mercato con Massimiliano Gallo, il piano traffico

Il concerto gratuito domenica 21 giugno in piazza Mercato con Enzo Avitabile chiuderà la Festa della Musica a Napoli 2026. Eventi in tutti i quartieri.

Enzo Avitabile ( Foto Titti Fabozzi) e Massimiliano Gallo

Concerto gratuito di Enzo Avitabile domenica sera, 21 giugno, in piazza Mercato a Napoli. L'evento, dal titolo “World Summit”, che vedrà la partecipazione anche dell'attore Massimiliano Gallo chiuderà la Festa della Musica 2026 a Napoli, con eventi in tutta la città, da Scampia a Chiaia, con decine di concerti e performance nel segno dell’inclusione e della valorizzazione dei luoghi. Saranno coinvolte dalla mattina Piazza Dante, Piazza degli Artisti, Piazza San Pasquale, Piazza San Francesco di Paola e Porta Capuana. L'iniziativa è finanziata e promossa interamente dal Comune di Napoli.

"Napoli – commenta il sindaco Gaetano Manfredi – si conferma, ancora una volta, la grande capitale culturale del Mediterraneo e un crocevia universale di linguaggi, storie e popoli. Il World Summit ideato da Enzo Avitabile, che accenderà Piazza Mercato il prossimo 21 giugno, non è soltanto un concerto straordinario e gratuito, ma è il manifesto culturale di ‘Napoli Città della Musica'. In un momento storico in cui il mondo ha un grande bisogno di dialogo, la nostra città risponde con la forza dell'incontro".

Lo show Wolrd Summit di Enzo Avitabile

L'evento clou della Festa della Musica, come detto, sarà lo spettacolo World Summit che si terrà a piazza Mercato, a partire dalle ore 21.00. Un grande concerto-evento gratuito ideato e diretto da Enzo Avitabile. Il progetto rappresenta un pilastro della visione culturale del Comune, un viaggio sonoro in cui Africa, Mediterraneo ed Europa si intrecciano.

Sul palco, ad affiancare Avitabile, ci sarà una line-up internazionale d'eccezione: la star beninese Angélique Kidjo (5 Grammy), la musicista maliana Rokia Traoré, i rapper Ntò e Sayf (quest'ultimo espressione della contemporaneità italo-tunisina), la voce dei 99 Posse ’O Zulù e la partecipazione speciale dell’attore e regista Massimiliano Gallo.

Ma altri due grandi appuntamenti nella fascia serale, dalle ore 18.00 alle 21.00, si terranno al belvedere di Monte Echia e in piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Musicisti, band, cori, scuole di musica, dj e artisti emergenti daranno vita a una grande festa partecipata per portare l’arte direttamente al centro della vita urbana.

Il piano traffico per lo show a piazza Mercato

Il Comune per lo show in piazza Mercato ha previsto un apposito piano traffico. L'ordinanza prevede l'istituzione, dalle 10,00 del 21 giugno alle 6,00 di lunedì 22 giugno:

in via Conte di Castelmola , il senso unico di circolazione con direzione di marcia da piazza Mercato a piazza Masaniello e il divieto di transito in piazza Mercato, nel tratto adiacente Palazzo Ottieri eccetto i mezzi autorizzati.

, il senso unico di circolazione con direzione di marcia da piazza Mercato a piazza Masaniello e il divieto di transito in piazza Mercato, nel tratto adiacente Palazzo Ottieri eccetto i mezzi autorizzati. in via del Carmine , del senso unico di circolazione con direzione di marcia da piazza del Carmine a piazza G. Pepe.

, del senso unico di circolazione con direzione di marcia da piazza del Carmine a piazza G. Pepe. l'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Lavinaio;

il divieto di transito in piazza del Carmine da via Nuova Marina, lato Palazzo Ottieri.

Il Comune ha anche emanato un'altra ordinanza sindacale con i divieti per garantire la sicurezza urbana, in coordinamento con la Questura, in previsione del consistente afflusso di pubblico e del conseguente notevole consumo di bevande nelle aree interessate dal concerto e in quelle limitrofe.

A partire dalle ore 18:00 di domenica 21 giugno 2026 e sino a cessate esigenze, nelle zone di piazza Mercato, via Carmine, piazza del Carmine, piazza S. Eligio e via S. Eligio, si applicheranno i seguenti divieti:

Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido. È consentita la commercializzazione esclusivamente in bicchieri di plastica leggera o carta.

Divieto di vendita e possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti spray al peperoncino.

Le violazioni della ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 25,00 a un massimo di 500,00 euro.