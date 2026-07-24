Nuovo Rione Sanità, via ai lavori da agosto: cantieri per 16 mesi, si parte dal lato Ospedale San Gennaro

Partono i lavori per rifare il Rione Sanità e i Vergini con piazze alberate e panchine. Cantieri dall’inizio di agosto fino ad ottobre per la prima tranche dell’opera. Il piano traffico con le strade chiuse.

Il rendering della nuova piazza San Gennaro alla Sanità

Partono ad agosto i lavori per il nuovo Rione Sanità di Napoli, completamente riqualificato con la realizzazione di nuove piazze con alberi, panchine e marciapiedi larghi. Progetto da 12 milioni di euro di Comune e III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena. Si parte dal lato dell'Ospedale San Gennaro, con cantieri fino ad ottobre. Per consentire le lavorazioni saranno chiuse delle strade, cambiati i sensi di marcia e istituiti nuovi divieti. Le strade interessate nella prima fase saranno via San Vincenzo, la rampa San Gennaro dei Poveri e via San Gennaro dei Poveri.

Il Progetto Territoriale Integrato per la riqualificazione dei Vergini e della Sanità è nato tre anni fa ed è stato seguito passo per passo dal presidente della III Municipalità Fabio Greco e dal vice Ciro Guida, in un percorso condiviso con cittadini, associazioni, commercianti, parrocchie e scuole. L'idea è quella di riqualificare tutto il rione, trasformandolo in una sorta di Greenwich Village partenopeo. La prima fase riguarda, come detto, il lato dell'Ospedale San Gennaro, ma i lavori dureranno complessivamente 16 mesi ed interesseranno anche le aree Fontanelle, piazza Sanità, i Vergini, via Stella.

Cantieri da agosto a ottobre per la prima fase

Da dove si parte? La prima tranche dei lavori prevede a sua volta varie fasi. Si è deciso di dare priorità alla zona che comprende via San Vincenzo, la rampa San Gennaro dei Poveri e via San Gennaro dei Poveri. Ci sarà, quindi, un cantiere fisso di circa 500 metri quadrati davanti all'Ospedale San Gennaro, che sarà realizzato a ridosso del muro di confine dell'Asl. Nel resto della piazza che resterà libero sarà ricavato lo spazio per le manovre del bus C52 per consentire ai pullman di invertire la marcia.

Rampa San Gennaro dei Poveri chiusa fino a settembre: le strade alternative

Accanto al cantiere fisso ci saranno poi dei cantieri mobili che si sposteranno di volta in volta. Inizialmente, sono previsti 36 giorni di lavori a partire dal 3 agosto (salvo rinvii dell'ultim'ora), con la sospensione nella parte centrale del mese per le ferie e poi ripresa attorno al 26 agosto. Il primo cantiere mobile sarà sulla rampa San Gennaro dei Poveri e occuperà anche lo spazio all'incrocio con via San Vincenzo. La rampa sarà chiusa alla circolazione fino al 25 settembre.

Il percorso alternativo per raggiungere via San Gennaro dei Poveri e via San Vincenzo prevede il passaggio su Corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi, vico della Neve, discesa Sanità e via San Vincenzo.

I lavori in via San Vincenzo

Il secondo cantiere mobile sarà in via San Vincenzo, dall'incrocio con via Sanità a quello con la rampa San Gennaro. Qui si lavorerà per rifare la pavimentazione della strada e ci sarà un restringimento della carreggiata. Si prevede per 5 giorni, all'inizio di agosto, di istituire il senso unico alternato su via San Vincenzo, dal civico 19 al civico 22, per circa 13 metri. Ci saranno gli operai con le bandierine a regolare la circolazione. Finiti i lavori, sarà ripristinato il doppio senso in via San Vincenzo fino al 25 settembre.

Sempre su via San Vincenzo si concentreranno anche altri lavori da fine settembre fino al 20 ottobre. La strada sarà ristretta dall'incrocio con via Sanità fino alla rampa San Gennaro. Ci sarà poco meno di 3 metri per il passaggio di auto e scooter. L'idea è quella di istituire anche in questo caso il senso unico su via San Vincenzo da rampa San Gennaro in direzione via Sanità.

Le strade alternative per chi viene da via Sanità e deve andare in via San Vincenzo sono discesa Sanità, vico Santa Maria della Purità, via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia e rampa San Gennaro.