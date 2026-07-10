Nuova Ztl di Posillipo, attiva da oggi la telecamera per le multe in via Ferdinando Russo: orari e divieti

Attiva da oggi, venerdì 10 luglio, la Ztl di via Ferdinando Russo a Posillipo: tutti i giorni dalle 8 alle 19. Le telecamere faranno le multe in automatico. Sarà operativa ogni anno da aprile a settembre.

Parte oggi la telecamera della nuova Ztl di Posillipo in via Ferdinando Russo, la stradina che porta alla suggestiva zona dei ristoranti dove si trova anche il famoso Giuseppone a mare. Sarà attiva tutti i giorni, dalle 8 alle 19, fino al 31 agosto. Da settembre solo nei fine settimana. Il varco elettronico fotograferà le targhe e farà le multe ai veicoli non autorizzati al transito. Il pre-esercizio della telecamera è stato effettuato dal 4 maggio fino a ieri, 9 luglio. A partire da oggi, quindi, venerdì 10 luglio, il varco telematico di controllo accessi della Zona a Traffico Limitato di via Ferdinando Russo entra ufficialmente in servizio.

"Con la nuova Ztl di via Ferdinando Russo – spiega l'assessore Edoardo Cosenza, con delega a Trasporti e Mobilità, a Fanpage.it – operiamo una semplificazione di orari e giorni, vista l’esperienza sulla frequentazione. Istituiamo un automatismo di gestione con telecamere, multe automatiche e riscossione certa. Insomma, una modernizzazione necessaria basata sull’esperienza fatta negli anni".

Orari e calendario di attivazione della Ztl di via Ferdinando Russo

La Ztl, zona a traffico limitato, sarà in vigore da quest'anno e per tutti i prossimi anni. In precedenza, infatti, c'era solo un dispositivo di circolazione estivo. Rispetto al passato, la prima novità è l'attivazione delle telecamere, che consentiranno una gestione automatica ed efficace. La seconda novità riguarda gli orari ed i giorni. In passato, il dispositivo prevedeva il divieto di transito da giugno a settembre tutti i giorni dalle 7 alle 19. La nuova Ztl, invece, sarà attiva nei mesi di aprile maggio giugno e settembre, limitatamente ai soli giorni festivi e prefestivi. Mentre a luglio e agosto sarà attiva tutti i giorni.

Di seguito, il calendario della Ztl di via Ferdinando Russo che sarà in vigore ogni anno:

dal 1° aprile al 30 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, nei giorni festivi e prefestivi;

dal 1° luglio al 31 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, tutti i giorni;

dal 1° settembre al 30 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, nei giorni festivi e prefestivi.

Le telecamere faranno multe da 83 euro

La sanzione per il passaggio dei mezzi non autorizzati sarà di 83 euro, che scendono a 58,10 (più le spese di notifica) se pagata entro i 5 giorni. L'installazione delle telecamere è stata autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture. Il varco si trova in via Ferdinando Russo, all'incrocio con via Posillipo ed è costituito dal sistema “SART SMART” della società Sismic Sistemi srl. La Polizia Municipale ha effettuato il pre-esercizio dal 4 maggio scorso.

Il piano di viabilità

L'ordinanza comunale prevede, nei periodi di attivazione della Ztl, il seguente piano traffico:

A) ISTITUIRE, il seguente dispositivo di traffico:

1) divieto di transito veicolare;

2) sul lato destro, dall'intersezione di via Posillipo al mare, divieto di sosta eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dall'esposizione della copia della carta di circolazione (con dati sensibili opportunamente oscurati) da cui si evince la targa del veicolo e residenza dell'intestatario;

3) sul lato destro, dal mare all'intersezione di via Posillipo, divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

B) ATTIVARE in ESERCIZIO il varco telematico di via Ferdinando Russo

C) L'accesso e la circolazione dei veicoli delle categorie autorizzate al transito nelle predette strade è consentito attraverso il varco telecontrollato di via Ferdinando Russo ed è soggetto alla regolamentazione contenuta nel “Disciplinare dell'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1205 del 15.12.2011.

D) PREVEDERE che, in deroga al suddetto divieto di cui al punto A), siano autorizzati al transito nella FASE DI ESERCIZIO:

– i veicoli associati al permesso di accesso alla ZTL “Ferdinando Russo”, emesso dall’Ufficio rilascio Contrassegni secondo le modalità indicate nel Disciplinare, appartenenti alle seguenti categorie:

veicoli dei residenti;

veicoli dei domiciliati;

veicoli diretti alle autofficine, autorimesse, alberghi che si trovano all’interno della ZTL, fino all’esaurimento dei posti disponibili all’interno delle stesse; in tal caso è fatto obbligo ai titolari delle autofficine/autorimesse/alberghi di registrare direttamente nel sistema informatico smartmobility.anm.it le targhe dei veicoli autorizzati al transito mediante utilizzo delle credenziali di accesso al sistema stesso rilasciate da ANM s.p.a.;

veicoli privati dei non residenti che sono titolari di posto auto fuori sede stradale che si trova all’interno della ZTL;

veicoli privati dei non residenti diretti nelle aree di sosta private fuori sede stradale che si trovano all’interno della ZTL; in tal caso è fatto obbligo ai titolari dell’area privata di registrare direttamente nel sistema informatico smartmobility.anm.it le targhe dei veicoli ospiti autorizzati al transito mediante utilizzo delle credenziali di accesso al sistema stesso rilasciate da ANM s.p.a.;

veicoli intestati ad Enti Pubblici Locali e veicoli delle Società controllate dal Comune di Napoli;

veicoli intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi;

veicoli con a bordo un medico con obbligo di visita domiciliare a pazienti residenti all’interno della ZTL;

veicoli che trasportano merce deperibile;

veicoli che trasportano merci generiche, dalle ore 8:00 alle 10:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00;

veicoli che trasportano materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed istallazioni e manutenzioni;

veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza e di soccorso;

veicoli di trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC) previa comunicazione al Servizio Trasporto Pubblico;

veicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti di tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, per consentire la salita e la discesa del disabile motorio. Per tali veicoli deve essere richiesta preventiva autorizzazione utilizzando il modulo “H” reperibile nel sito web del Comune di Napoli corredata dalla documentazione richiesta. In caso di accesso non autorizzato sarà necessario comunicare l’avvenuto transito entro le 48 ore successive alla violazione al seguente indirizzo pec: ztl@pec.comune.napoli.it, utilizzando la modulistica, completa di allegati, reperibile nel sito web del Comune di Napoli.

Come chiedere il permesso per la Ztl

Le richieste di permesso di accesso nella ZTL dovranno essere inoltrate online con utilizzo della piattaforma Smartmobility.anm.it e pagamento della tariffa attraverso il Portale dei pagamenti del Comune di Napoli PartenoPay, secondo le modalità di dettaglio disponibili nel sito del Comune di Napoli. La richiesta di permesso di accesso alla ZTL potrà essere inoltrata a partire dalla data di inizio del presesercizio.

In deroga ai divieti esistenti, per comprovate e straordinarie necessità appositamente documentate, possono essere richiesti permessi di accesso temporaneo alla ZTL, utilizzando l’apposita modulistica presente sul sito web del Comune di Napoli da trasmettere unitamente alla dovuta documentazione.

Esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo: permessitemporanei.ztl@comune.napoli.it. Il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché per la tutela della pubblica e privata incolumità, mediante sospensione temporanea del varco di ZTL.