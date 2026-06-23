A via Marina coda di auto sulla corsia preferenziale, bus e tram restano bloccati nel traffico

Le corsie preferenziali di via Marina prese d’assalto dalle auto private. Capasso (Assoutenti): “L’unica soluzione sono le telecamere”

Il traffico sulla preferenziale in via Marina a Napoli la mattina del 23 giugno

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La corsia preferenziale di via Marina presa d'assalto dalle auto private. Bus, tram e taxi bloccati nel traffico, nonostante le corsie centrali dell'asse costiero che collega San Giovani a piazza Municipio, siano riservate ai mezzi pubblici. Una scena purtroppo quotidiana, che si è ripetuta anche questa mattina, martedì 23 giugno, come mostrano le immagini pubblicate da Fanpage.it. Una lunga fila di auto private incolonnate sulla corsia preferenziale centrale, proprio a pochi passi dalle strisce pedonali dove fu investita e uccisa Valeria Vertaglio, la mamma di 42 anni che aveva appena accompagnato la figlia a scuola. Sul semaforo c'è ancora un mazzo di fiori a ricordare le vittime della strada. "Le corsie preferenziali sono senza controllo – commenta Roberto Capasso, presidente di Assoutenti Campania – Accesso libero ad un fiume di auto private. Bisogna sanzionare i furbetti con l'installazione di un sistema di videosorveglianza: è l' unica soluzione".

Le telecamere in via Marina

Il Comune di Napoli, in realtà, ha avviato le procedure per l'installazione delle telecamere in via Marina. Cinque occhi elettronici per monitorare il traffico dalla rotonda di via Sant'Erasmo, nella zona orientale, alla Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo. Il progetto è di Anm e costa 260mila euro. Lo studio sulla viabilità è stato condotto l'anno scorso ed ha evidenziato che "le corsie preferenziali, soprattutto nell’orario di punta, vengono percorse da veicoli non autorizzati rallentando i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e dei taxi e causando situazioni di pericolo". Per evitare questo rischio, il Municipio ha deciso di installare dispositivi di controllo degli accessi".