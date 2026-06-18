Metro Linea 1 di nuovo ferma a Napoli oggi, 18 giugno, all’uscita da scuola: manca l’elettricità. Ripartita alle 16,30

Metro Linea 1 ferma per la seconda volta oggi, dalle 15, all’uscita dalla scuola per gli esami di maturità e di terza media. Manca l’elettricità. Circolazione ripresa dalle 16,30.

La metro Linea 1 a Scampia chiusa oggi per guasto / Fanpage.it

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La metro Linea 1 si ferma per la seconda volta per guasto nel giorno degli esami della maturità, questa volta per circa un'ora e mezza all'uscita dalla scuola. Stamattina, invece, era stata ferma per due ore su tutta la tratta, al suonare della campanella, tra le 7,45 e le 9,25. Il nuovo stop si è verificato attorno alle 15,10 di oggi, giovedì 18 giugno, come comunica Anm. Ma perché la metro si è fermata oggi? Stamattina il blocco del servizio, secondo quanto comunicato da Anm, sarebbe avvenuto "a causa di una disalimentazione elettrica da parte di Enel che ha interessato la sottostazione di piazza Garibaldi, vi è stata un’interruzione del servizio di Linea 1 dalle 7.45 fino alle 9:25. Oltre 50 addetti Enel ed Anm hanno lavorato al ripristino delle configurazioni elettriche per la ripartenza del servizio".

Enel: "Stop metro dovuto ad apparati Anm"

Enel, contattata da Fanpage.it ha riferito che Anm era stata informata che ci sarebbe stata una interruzione programmata dell'erogazione elettrica e avrebbe dato il via libera. Ma stamattina ci sarebbe stato un problema sulla linea parallela interna utilizzata dall'azienda dei trasporti per alimentare la metro quando manca l'elettricità. Da qui, il primo stop avvenuto in mattinata. Il sistema è stato poi riavviato regolarmente e la metro attorno alle 9,30 ha ripreso a circolare. I lavori sulla rete elettrica sono poi proseguiti fino alle 16, come da programma. Proprio in corrispondenza del termine delle lavorazioni, si sarebbe verificato il nuovo stop della metropolitana, anche in questo caso per guasto. Ma è presumibile che la circolazione possa essere ripristinata in breve tempo.