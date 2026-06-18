A Napoli la metro si guasta la mattina degli esami: studenti lasciati a piedi

A partire dalle ore 7.45, per un guasto tecnico, la circolazione ferroviaria della Linea 1 è sospesa sull’intera tratta.

Un treno della Linea 1 della metropolitana di Napoli alla stazione Centro Direzionale

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Si registrano enormi disagi, già a partire dalla prima mattinata di oggi, giovedì 17 giugno, per chi utilizza il trasporto pubblico a Napoli: a partire dalle ore 7.45, infatti, la circolazione dei treni della Linea 1 della metropolitana, sull'intera tratta (Centro Direzionale-Piscinola), è sospesa a causa di un guasto tecnico. Una situazione ancora più problematica se si considera che, proprio oggi, per migliaia di studenti napoletani iniziano gli esami di maturità 2026: sono tanti i ragazzi che hanno avuto e stanno avendo difficoltà, dunque, a raggiungere i rispettivi istituti per cimentarsi nella prima prova.

A comunicare sui social lo stop temporaneo del servizio è stata Anm, l'azienda che gestisce la Linea 1 della metropolitana di Napoli e che, al momento, non ha fatto sapere i tempi di ripristino della circolazione. Molti utenti, tra i commenti, fanno proprio notare che il guasto sia capitato proprio nel giorno in cui iniziano gli esami di maturità, ritenendo, per questo, il disagio ancora più inaccettabile. Anche ieri pomeriggio c'era stato un analogo disservizio, rientrato rapidamente e verificatosi non in un giorno e in un orario così cruciale per gli spostamenti dei pendolari del servizio pubblico.

Il disservizio alla Linea 1 della metropolitana di Napoli ha comprensibilmente generato momenti di panico negli studenti e nelle loro famiglie: in molti stanno cercando di correre ai ripari, ricorrendo ai parenti per raggiungere le scuole o addirittura chiamando i taxi. Circostanza, questa, che ha indotto ancora più cittadini del solito a spostarsi con auto e motorini, facendo aumentare esponenzialmente il traffico in molte zone della città.

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In Campania sono 72.461 i candidati che sosterranno la prima prova della maturità quest'anno. Ovviamente il numero maggiore è quello di Napoli, e della sua provincia, 36.872 maturandi di cui 36.169 interni e 703 esterni, distribuiti in 935 commissioni.