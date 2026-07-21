Eav, Diamantini nuovo amministratore a 200mila euro con premialità: trova regole più dure sulle consulenze

Fico e Casillo gli chiedono di raddrizzare un’azienda alla deriva. Il nuovo manager prepara la due diligence sull’azienda che gestisce Circumvesuviana.

Pietro Diamantini, amministratore unico di Eav

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Un compenso di circa duecentomila euro all’anno, un contratto che ad un certo punto prevederà – spiegano fonti della Regione Campania – delle «premialità»: meglio andranno le cose in Eav, meglio andranno anche per lui, Pietro Diamantini, il nuovo amministratore unico della società che gestisce Circumvesuviana, lineee flegree e MetroCampania.

Da top manager di Ferrovie con una seniority aziendale ventennale, Diamantini percepiva sicuramente una cifra più elevata: tornando a lavorare a Napoli ha accettato un compromesso e la sfida Eav; il suo predecessore Umberto de Gregorio nel duplice ruolo di presidente del Consiglio d'Amministrazione e direttore generale percepiva circa centosettantamila euro annui. Il conquibus sarà comunque stabilito durante una prossima assemblea col socio unico Regione Campania.

Sul fronte operativo in questi giorni Diamantini sta incontrando dirigenti, quadri, fornitori (in particolare quelli dei nuovi treni, la Stadler Rail), giovedì incontrerà i sindacati, le organizzazioni del personale viaggiante, agguerrite, lo attendono al varco. Alcuni confronti coi dirigenti, riferiscono fonti interne ad Eav a Fanpage, sono stati «schietti», per usare un eufemismo.

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La due diligence sull'azienda di trasporti

Il governatore Roberto Fico e l’assessore ai Trasporti Mario Casillo hanno chiesto a Diamantini di portare sulla giusta rotta una nave che sta oggettivamente andando alla deriva nella performance e nell’operatività. Il nuovo capo di Eav si attende dai suoi tempi di risposta più rapidi alla risoluzione dei problemi piccoli e grandi. I tempi sono un problema, in effetti: se solo si pensa che su tutti i canali social dell'Eav e sul sito internet ufficiale non si fa menzione del cambio al vertice aziendale avvenuto una settimana fa, è evidente che c’è da lavorare anche in termini di comunicazione, trattandosi di una azienda di trasporto pubblico che non ha un vero referente per la stampa.

La Regione Campania ha chiesto al manager un nuovo screening dell’azienda, non vuole basarsi su ciò che ha lasciato la precedente gestione. Termine tecnico: «due diligence sul controllo di gestione», un'analisi per condurre la quale l'amministratore unico sarà coadiuvato almeno uno (o forse due) soggetti esterni.

L'ultimo atto di De Gregorio: consulenze più difficili

A proposito di esterni: Diamantini durante la conferenza stampa di insediamento ha detto che il suo obiettivo è lavorare con le risorse interne di Eav. In verità c’è anche un altro motivo che gli renderà più difficile per ora contrattualizzare consulenti. Poche ore prima che facesse fagotto, al culmine dei circa undici anni al timone dell’azienda, De Gregorio ha approvato un regolamento molto stringente sugli incarichi esterni. Licenziato dal CdA il 29 giugno (provvedimento numero 2142), è entrato in vigore col suo ordine di servizio firmato la mattina del 14 luglio alle ore 11:07: poche ore prima che, nel pomeriggio, l'assemblea dei soci nominasse l'ex manager Ferrovie.

Cosa cambia in concreto? La procedura comparativa con avviso pubblico di almeno 15 giorni diventa la regola, l'affidamento diretto è confinato a soli tre casi tassativi e da motivare (con l'urgenza non invocabile se nasce da mancata programmazione), il rinnovo degli incarichi è vietato e la proroga solo eccezionale. Il compenso va parametrato ai valori di mercato, i candidati devono avere requisiti comprovati e non ricadere nelle cause di esclusione del Codice dei contratti, le commissioni sono senza politici o sindacalisti. Il tutto viene motivato come risposta ai rilievi della Corte dei Conti sulle partecipate campane.