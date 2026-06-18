La Funicolare di Montesanto in giro per le strade di Napoli, sorpresa e traffico in città nella notte

I treni della Funicolare di Montesanto rimossi da binari e funi per la manutenzione ventennale. Il video del trasporto eccezionale nella notte per le strade del centro di Napoli.

Il treno della Funicolare di Montesanto a piazza Cariati / Fanpage.it

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Il treno della Funicolare di Montesanto in giro per le strade di Napoli. Il trasporto speciale è stato organizzato ieri sera, mercoledì 17 giugno, con l'ausilio della Polizia Locale che ha garantito la sicurezza del passaggio. Ciò nonostante, si è registrato comunque un po' di traffico, all'altezza dell'incrocio tra il Corso Vittorio Emanuele e Salita Cariati, proprio di fronte alla stazione della Funicolare Centrale, normale in occasione di un transito così ingombrante. Il passaggio della Funicolare per le strade della città ha suscitato la sorpresa di tanti automobilisti e pedoni che si sono trovati di fronte l'enorme mezzo di trasporto, caricato su un grande tir.

Il treno rimosso dai binari per la manutenzione

Il treno dovrebbe essere trasportato poi alle officine di Salerno per essere rimesso a nuovo, nell'ambito della manutenzione ventennale, prevista dalla normativa. Ieri pomeriggio, infatti, i treni della Funicolare di Montesanto sono stati rimossi dai binari e dalle funi ai quali sono collegati. Sollevati tramite enormi gru installate alla fermata del Corso Vittorio Emanuele e portati via per la revisione ventennale. "Un lavoro difficilissimo", ha commentato l'assessore alla Mobilità, Edoardo Cosenza, considerato che l'intervento si svolge in pieno centro cittadino, nel periodo peraltro della settimana degli esami di maturità e di terza media, che vedono le strade congestionate dal via vai di studenti e genitori.

La Funicolare di Montesanto è stata chiusa al pubblico il 14 maggio scorso per consentire l'avvio dei lavori di manutenzione. Resterà off limits per i prossimi 9 mesi, salvo imprevisti. Uno stop previsto dalla legge, per ottemperare alle norme sulla sicurezza. Al suo posto, per alleggerire i disagi per la numerosa utenza, l'Anm ha allestito la navetta bus sostitutiva. Il bus sostitutivo si chiama "Navetta Fun Montesanto" (sigla NFM), è attivo tutti i giorni dalle ore 6,30 alle 21,30, con corse ogni 23 minuti, e collega piazza Dante a piazza Vanvitelli (Piazza Vanvitelli, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Dante, Piazza Matteotti). Ferma solo in corrispondenza delle stazioni della funicolare chiuse, mentre al Corso arriva fino alla fermata della Funicolare Centrale di piazza Cariati. Il biglietto costa 1,30 euro, come quello dei bus e delle funicolari.