I treni della Funicolare di Montesanto sollevati con le gru e portati via per rimetterli a nuovo

I treni della Funicolare di Montesanto sollevati con le gru e portati in officina per la manutenzione ventennale.

I treni della Funicolare di Montesanto portati via con le gru / Fanpage.it

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I treni della Funicolare di Montesanto sollevati con le gru e portati via per la revisione ventennale. I lavori per la manutenzione dell'impianto a fune che collega Montesanto a San Martino entrano nel vivo, dopo un primo avvio a rallentatore. Questa mattina, mercoledì 17 giugno, i treni sono stati caricati dalle gru alla stazione di Corso Vittorio Emanuele, sollevati dai loro alloggiamenti e trasportati in officina dove saranno rimessi a nuovo per viaggiare per i prossimi vent'anni. "Lavoro difficilissimo – commenta l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza – per la riqualificazione completa della Funicolare di Montesanto. I vagoni verso la completa riqualificazione dopo i 20 anni di Legge. Un lavoretto niente male".

La Funicolare di Montesanto chiusa 9 mesi per lavori

La Funicolare di Montesanto è stata chiusa al pubblico il 14 maggio scorso per consentire l'avvio dei lavori di manutenzion. Resterà off limits per i prossimi 9 mesi, salvo imprevisti. Uno stop previsto dalla legge, per ottemperare alle norme sulla sicurezza. Al suo posto, per alleggerire i disagi per la numerosa utenza, l'Anm ha allestito la navetta bus sostitutiva. Il bus sostitutivo si chiama "Navetta Fun Montesanto" (sigla NFM), è attivo tutti i giorni dalle ore 6,30 alle 21,30, con corse ogni 23 minuti, e collega piazza Dante a piazza Vanvitelli (Piazza Vanvitelli, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Dante, Piazza Matteotti). Ferma solo in corrispondenza delle stazioni della funicolare chiuse, mentre al Corso arriva fino alla fermata della Funicolare Centrale di piazza Cariati. Il biglietto costa 1,30 euro, come quello dei bus e delle funicolari.