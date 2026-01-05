Napoli, a via Marina arrivano le telecamere sulle corsie preferenziali: dove saranno

Arrivano le telecamere sulle corsie preferenziali di via Marina a Napoli. Cinque occhi elettronici per monitorare e fare le multe a chi passa sulle strisce gialle centrali dedicate a bus, tram e taxi. Saranno installate nel 2026 da Anm, l'azienda napoletana della mobilità, su commissione del Comune di Napoli, e costeranno 260mila euro circa. Il tratto interessato va dalla rotonda di via Sant'Erasmo, nella zona orientale, alla Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, alle porte della city. Molti incidenti stradali, purtroppo anche mortali, sono accaduti negli scorsi mesi proprio sulle corsie preferenziali, e hanno visto coinvolti veicoli privati che non erano autorizzati ad essere lì. Da qui, la decisione del Comune di Napoli di una stretta sulla viabilità. "Assieme all'assessore Edoardo Cosenza – spiega Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti – ci eravamo impegnati per installare le telecamere su via Marina e aumentare i controlli, a tutela della sicurezza dei cittadini e per migliorare la viabilità".

Il Comune: "Troppe auto private sulle preferenziali, ora basta"

Il Comune di Napoli ha effettuato negli scorsi mesi un monitoraggio del traffico veicolare su via Marina, il lungo asse costiero che comprende via Reggia di Portici, via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci e via Nuova Marina. Dallo studio, "è emerso che via Marina, essendo il punto di accesso alla Città per le auto che provengono dai paesi vesuviani e dal raccordo autostradale, è percorsa quotidianamente da un traffico veicolare molto intenso" e che "le corsie preferenziali, soprattutto nell’orario di punta, vengono percorse da veicoli non autorizzati rallentando i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e dei taxi e causando situazioni di pericolo". Per evitare questo rischio, il Municipio ha deciso di installare dispositivi di controllo degli accessi".

Dove saranno installate le telecamere di via Marina

Ma dove saranno installate le 5 telecamere di via Marina? Due, a quanto si apprende, saranno posizionate all'incrocio con piazza Guglielmo Pepe: una diretta su via Vespucci, lato San Giovanni, l'altra verso via Nuova Marina. Altre due saranno alla Rotonda di Corso Lucci-via Ponte della Maddalena, anche in questo caso puntate in entrambe le direzioni di marcia. La quinta sarà alla Rotonda Sant'Erasmo, diretta verso via Alessandro Volta.

"L'utilizzo delle corsie preferenziali da parte di veicoli non autorizzati – questo il ragionamento – fa perdere i benefici in termini di percorrenza, regolarità del servizio e competitività del trasporto pubblico rispetto all’utilizzo delle auto". Le telecamere serviranno a "migliorare la puntualità e velocità dei mezzi pubblici, rendendo più appetibile l’uso dei mezzi pubblici rispetto all’auto. Aumentare la sicurezza delle corsie riservate riducendo episodi quali sorpassi azzardati, conflitti mezzi pubblici auto. Efficientare l’uso delle pattuglie di polizia locale che possono essere destinate ad altre attività".