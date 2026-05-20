Riviera di Chiaia, chiusa la corsia preferenziale per 2 giorni da domani: auto dirottate su via Caracciolo

La corsia preferenziale della Riviera di Chiaia chiude per due giorni da domani giovedì 20 maggio. Le strade alternative.

Chiude per due giorni la corsia preferenziale della Riviera di Chiaia, tra via San Pasquale e piazza Vittoria. Bisogna posare i binari del tram del mare. Il tratto di strada chiuderà da domani, giovedì 21 maggio, alle ore 8, fino alle ore 22 di venerdì 22 maggio. Il Comune di Napoli ha disposto una apposita ordinanza di viabilità che prevede l’istituzione del divieto di transito veicolare lungo la corsia preferenziale della Riviera di Chiaia nel tratto compreso tra via San Pasquale e piazza della Vittoria. I veicoli provenienti da via San Pasquale, per arrivare in piazza Vittoria, dovranno svoltare a sinistra sulla Riviera di Chiaia in direzione Largo Pignatelli sino all’intersezione con via Giambattista Pergolesi per poi proseguire su viale Antonio Gramsci, in via Ferdinando Galiani, via Francesco Caracciolo, viale Anton Dohrn.

La Galleria Vittoria chiusa di notte per 20 giorni dal 27 maggio

Dalla prossima settimana, invece, toccherà alla Galleria della Vittoria, che sarà chiusa di notte per 20 giorni, dal 27 maggio al 17 giugno. sempre per i lavori del tram del mare che collegherà San Giovanni a piazza Sannazaro.

dal 27 al 29 maggio 2026, dal 3 al 5 giugno 2026 e dall'8 al 9 giugno 2026, in orario notturno dalle ore 23.00 alle ore 06.00, chiusura delle corsie di transito dirette da via Ammiraglio Ferdinando Acton a via Domenico Morelli.

Durante la chiusura ai veicoli provenienti da via Ammiraglio Ferdinando Acton sarà consentito di procedere in galleria percorrendo le corsie della semicarreggiata lato mare rientrando, all’uscita della stessa (lato via Arcoleo), sulle corsie della semicarreggiata lato monte (mediante rimozione temporanea dei new jersey) con prosieguo in via Domenico Morelli;

dal 9 al 12 giugno 2026 e dal 15 al 17 giugno 2026, in orario notturno dalle ore 23.00 alle ore 6.00 del giorno seguente, chiusura delle corsie di transito dirette da via Giorgio Arcoleo a via Ammiraglio Ferdinando Acton. Durante la chiusura, i veicoli percorreranno alternativamente via Chiatamone, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton.