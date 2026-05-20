I Panzarottari di Afragola avevano comprato un fucile da cecchino da 5mila euro, e il nipote del boss voleva mostrarla su TikTok

L’arma è un BCM Europearms da gittata di un km e mezzo ed era nelle mani di “Topolone”. La circostanza emersa nell’ordinanza con 26 arresti nel clan Moccia.

Immagine di repertorio

Il gruppo dei "Panzarottari", articolazione del clan Moccia di Afragola, sarebbe entrato in possesso anche di un potente fucile da cecchino, in grado di colpire un obiettivo a un chilometro e mezzo di distanza. E il nipote del boss, contento dell'acquisto, voleva pubblicare una foto su TikTok con l'arma in mano. Emerge anche questo, nell'ordinanza da 26 arresti eseguita ieri mattina, 19 maggio, dai carabinieri; a capo del gruppo ci sarebbe Raffaele Nobile, che, nonostante la detenzione, sarebbe riuscito a impartire ordini tramite la sua compagna.

In una diversa intercettazione, Antonio Nobile, nipote del boss, detto "Topolone", parla di una pistola appena acquistata e dice che vuole provarla "sparando a tutti i neri di Afragola". Quella del fucile di precisione è dello stesso giorno, 10 novembre 2023, circa mezz'ora dopo; i cinque coinvolti sono tutti destinatari di misura cautelare in carcere. L'arma è stata identificata: è un BCM Europearms modello 308 Match, che viene pagato 5mila euro, cifra comprensiva dei soldi per la pistola.

Antonio Nobile "Topolone", il cugino omonimo detto "Spiedino" (figlio di Raffaele) e Domenico Di Micco, ricostruiscono gli inquirenti, si fanno dare da Mauro Marrone e Antonio Capasso istruzioni su come usare l'arma.

Discutono sulla gittata, che viene definita in un chilometro e mezzo, e sul tipo di caricamento, se sia semiautomatico o se si debba caricare manualmente ad ogni sparo. Quando "Topolone" propone di andare a provarlo in un'a rea di campagna, Marrone lo redarguisce: significherebbe sprecare i colpi.

Ma l'altro giovane, Antonio Nobile "Spiedino", insiste: il fucile deve essere testato. A questo punto il figlio del boss, entusiasta dell'acquisto dell'arma, chiede a suo cugino di scattargli una fotografia per pubblicarla sui social network: "Antonio, fammi una foto con questo coso in mano", "lo devo mettere su TikTok!" e ride.