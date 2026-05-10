I residenti sentono scricchiolii nelle pareti, evacuato palazzo a Boscoreale: 22 persone sgomberate

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Momenti di paura questa notte a Boscoreale, nella provincia di Napoli, dove un edifico è stato sgomberato dopo che alcuni residenti hanno avvertito alcuni scricchiolii provenire dalle pareti. Pertanto, il sindaco Pasquale Lauro ha firmato d'urgenza l'ordinanza di sgombero: e così questa notte, 8 famiglie, per un totale di 22 persone, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, affinché le autorità competenti possano fare tutti gli accertamenti del caso e verificare l'agibilità del palazzo. Da quanto si apprende, inoltre, l'edificio è oggetto di lavori di riqualificazione.

In una nota diramata oggi, domenica 10 maggio, dalla Prefettura di Napoli, il prefetto Michele Di Bari ha fatto sapere che sta seguendo "con la massima attenzione l'evolversi della situazione per un fabbricato del comune di Boscoreale sgomberato la notte scorsa dai vigili del fuoco e dalla polizia locale". "In via precauzionale – si legge ancora nella nota della Prefettura – il sindaco ha adottato i necessari provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità, disponendo il divieto di accesso e di permanenza nel fabbricato e lo sgombero cautelativo degli occupanti"; le 22 persone sgomberate, da quanto si apprende, hanno tutte trovato una sistemazione autonoma.

Il comunicato della Prefettura di Napoli circa lo sgombero di questa notte a Boscoreale si conclude: "Sono in corso gli accertamenti tecnici per verificare la stabilità dell'edificio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. La situazione resta attentamente monitorata".