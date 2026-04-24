Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla Duchesca

L’edificio interessato dal crollo sarebbe stato disabitato; in via precauzionale, però, i palazzi vicini sono stati sgomberati, in attesa delle verifiche tecniche.

Il palazzo crollato questa notte alla Duchesca

Momenti di paura nel cuore della notte appena trascorsa in pieno centro a Napoli: un palazzo è crollato in via Francesco Saverio Siniscalchi, alla Duchesca, a due passi da Porta Capuana e dalla Stazione Centrale. Il crollo si è verificato tra l'una e le due: da quanto si apprende, l'edificio era disabitato da tempo, ma i vigili del fuoco, accorsi subito sul posto questa notte, stanno verificando comunque l'eventuale presenza di persone all'interno, dal momento che non si esclude che il palazzo possa essere stato utilizzato per occupazioni abusive nel corso del tempo.

Gli edifici vicini sono stati sgomberati

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che, di concerto con i vigili del fuoco, hanno proceduto allo sgombero dei palazzi adiacenti a quello crollato. Le famiglie che si trovavano all'interno hanno dovuto lasciare temporaneamente le loro abitazioni, in attese che vengano effettuate le opportune verifiche di stabilità e sicurezza anche degli edifici vicini.

Soltanto nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 aprile, i residenti della zona di Porta Capuana, Porta Nolana e piazza Garibaldi sono scesi in strada per chiedere un freno al degrado dilagante nell'area, tra schiamazzi, risse, rifiuti e, appunto, edifici fatiscenti.