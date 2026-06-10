Lite per la viabilità, poi 6 colpi di pistola: denunciato il presunto responsabile a Sant’Anastasia

L’uomo aveva esploso sei colpi, senza colpirlo, contro un carabiniere in borghese dopo una lite per motivi di viabilità tra le strade di Sant’Anastasia.

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Si è presentato accompagnato dal proprio avvocato il presunto responsabile degli spari contro un carabiniere in borghese al termine di una lite per la viabilità stradale a Sant'Anastasia. Lo apprende Fanpage.it. Per l'uomo è scattata la denuncia a piede libero: ha anche consegnato la pistola, risultata rubata nel 2024 ad un poliziotto.

La vicenda è avvenuta nella tarda serata di ieri, martedì 9 giugno, quando in via Guglielmo Marconi a Sant'Anastasia, nella provincia di Napoli, ci sarebbe stata una discussione per motivi di viabilità tra due persone, entrambe a bordo delle rispettive motociclette. Uno dei due, però, terminato il litigio ha inseguito l'altro e, nella corsa, ha esploso sei colpi di pistola contro di lui. Nessuno di questi lo ha colpito: cinque hanno colpito il muro di un edificio, il sesto uno pneumatico di un'automobile parcheggiata. A quel punto, l'assalitore si è dileguato: la vittima però, che è anche un carabinieri, ha subito avvisato i colleghi. Sul posto erano così giunti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Sant'Anastasia, oltre a un'ambulanza del 118, facendo così partire le indagini. Nella tarda serata di oggi, l'uomo si è infine presentato ai carabinieri accompagnato dal proprio legale.