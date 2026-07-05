Rissa in casa a colpi di mattarello: 5 arrestati e 2 denunciati a Caivano

Una discussione all’interno di un appartamento di Caivano, nella provincia di Napoli, è sfociata in rissa nonostante l’intervento dei carabinieri.

Una lite domestica è sfociata in una rissa a Caivano, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato cinque persone, mentre altre due sono state denunciate. Al 112 è arrivata una richiesta di aiuto da parte di una donna, che segnalava una violenta discussione familiare all'interno di un appartamento di Caivano: sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia; una volta arrivati nell'edificio in questione, i militari dell'Arma hanno udito le urla già dalle scale.

Una volta nell'appartamento, poi, i carabinieri si sono trovati davanti a un clima teso; un silenzio che, però, è durato pochi minuti, interrotto da urla e minacce. I militari dell'Arma hanno cercato di riportare la calma, ma la situazione è degenerata in pochi istanti: una donna ha afferrato un mattarello da cucina e ha cercato di colpire chiunque le capitasse davanti. I carabinieri sono intervenuti e hanno ristabilito l'ordine.

Al termine delle operazioni, sono scattate le manette per una 30enne, due 29enni, un 56enne e un 26enne: i cinque soggetti sono stati arrestati per rissa e sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio. Inoltre, sono stati denunciati, sempre per rissa, un 29enne e un 64enne.