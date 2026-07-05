napoli
video suggerito
video suggerito

Rissa in casa a colpi di mattarello: 5 arrestati e 2 denunciati a Caivano

Una discussione all’interno di un appartamento di Caivano, nella provincia di Napoli, è sfociata in rissa nonostante l’intervento dei carabinieri.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
Avatar autore
A cura di Valerio Papadia
Immagine

Una lite domestica è sfociata in una rissa a Caivano, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato cinque persone, mentre altre due sono state denunciate. Al 112 è arrivata una richiesta di aiuto da parte di una donna, che segnalava una violenta discussione familiare all'interno di un appartamento di Caivano: sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia; una volta arrivati nell'edificio in questione, i militari dell'Arma hanno udito le urla già dalle scale.

Una volta nell'appartamento, poi, i carabinieri si sono trovati davanti a un clima teso; un silenzio che, però, è durato pochi minuti, interrotto da urla e minacce. I militari dell'Arma hanno cercato di riportare la calma, ma la situazione è degenerata in pochi istanti: una donna ha afferrato un mattarello da cucina e ha cercato di colpire chiunque le capitasse davanti. I carabinieri sono intervenuti e hanno ristabilito l'ordine.

Al termine delle operazioni, sono scattate le manette per una 30enne, due 29enni, un 56enne e un 26enne: i cinque soggetti sono stati arrestati per rissa e sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio. Inoltre, sono stati denunciati, sempre per rissa, un 29enne e un 64enne.

Immagine
Chiuso l'aeroporto di Napoli per circa 3 ore, la pista bloccata per un Canadair in avaria
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views