In fuga a Varcaturo sull’auto rubata chiama gli amici per farsi recuperare: 19enne arrestato e 4 denunciati

I carabinieri hanno arrestato un 19enne a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania (Napoli) e denunciato 4 suoi amici per favoreggiamento; il ragazzo era su un’auto rubata.

Immagine di repertorio

Un'auto rubata il cui proprietario ancora non si era accorto del furto, un giovane in fuga dai carabinieri, gli amici che arrivano per recuperarlo ma vengono incastrati proprio dalla telefonata di soccorso: notte decisamente movimentata a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania (Napoli), dove un intervento dei militari si è concluso con un arresto e quattro denunce. A finire in manette un 19enne di Casavatore, accusato di furto aggravato e possesso di grimaldelli e chiavi alterate; i quattro denunciati, suoi amici, hanno 24, 20, 16 e 15 anni e sono accusati di favoreggiamento.

L'intervento nel cuore della notte in via San Francesco, strada sterrata, quando i carabinieri della sezione radiomobile notano un'auto ferma. È una Peugeot 3008 con a bordo due ragazzi. Mentre si avvicinano, grazie alla luce vedono un'altra automobile, una Fiat 500x con targa spagnola. E il conducente, un ragazzo con capelli corti e bianchi ossigenati, ha una reazione immediata: ingrana la marcia e scappa. La Peugeot fa lo stesso, i carabinieri decidono di seguire quella con targa spagnola.

L'inseguimento prosegue fino alla fine della strada spagnola. Vicolo cieco, il ragazzo scende dall'auto e corre, lanciandosi in alcuni campi coltivali. I militari lo rincorrono, mentre sul posto stanno arrivando i rinforzi, guidati dalla centrale operativa. Il ragazzo sembra essere riuscito a scappare, quando uno dei carabinieri, tornando nella gazzella, nota una Bmw X1 in lontananza. Si nasconde, spegne i fari e aspetta.

Quando l'auto tedesca si ferma, a pochi passi, il ragazzo coi capelli ossigenati rispunta da un cespuglio, tra le mani ha un borsello e un telefono con lo schermo acceso per la videochiamata. A quel punto il carabiniere mette in moto e blocca la Bmw. Il telefono del conducente è in videochiamata, dall'altro lato c'è il giovane che stava scappando: l'automobile era arrivata in suo soccorso.

Bloccato, il 19enne è stato perquisito e nel borsello è stato trovato un kit per rubare auto e un decodificatore di centraline. L'automobile con targa spagnola, la Fiat 500x, è risultata rubata la notte precedente a Caserta, quando i carabinieri lo hanno rintracciato ancora non si era reso conto del furto.