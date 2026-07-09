Anziano ritrovato dopo 2 giorni in casa colpito da ictus: non dava più notizie, ricoverato a Salerno

Un anziano è stato ritrovato in casa dopo due giorni colpito da ictus. Salvato da pompieri e 118 a Pontecagnano. Soccorso e trasportato in ospedale.

Un anziano è stato ritrovato da solo in casa dopo due giorni colpito da ictus. Non dava più notizie da 48 ore e familiari e conoscenti si erano preoccupati. Sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il 118. Quando hanno bussato alla sua porta e non hanno ricevuto risposta, i soccorritori sono entrati nell'appartamento e lo hanno trovato senza sensi. L’ambulanza della VO.P.I., associazione volontari pronto intervento, di Pontecagnano Faiano gli ha prestato le prime cure e poi lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno per la dovuta assistenza.

L'anziano salvato da pompieri e 118

Un'altra storia di solitudine ed età avanzata, purtroppo, che arriva da Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. Questa volta, l'anziano signore, residente in via Italia, è stato colto da improvviso malore ed ha perso i sensi prima di riuscire ad avvisare nessuno. Una situazione drammatica che si è protratta per due giorni, con immaginabili difficoltà per il malcapitato a poter bere e nutrirsi. Per fortuna, alla fine i soccorsi sono riusciti a ritrovarlo prima che fosse troppo tardi. Per accedere all’abitazione è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Quando lo hanno raggiunto, i medici del 118 hanno constatato che l’uomo era stato colpito da ictus. A quel punto è partita la procedura prevista per questi casi, per facilitare un pronto recupero. In questi casi, infatti, occorre massima cautela, per riavviare sia la necessaria idratazione, soprattutto in un periodo di caldo torrido come quello attuale, e per reintrodurre le sostanze nutritive.