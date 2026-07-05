Incendio in un casolare a Eboli, 3 persone ferite intossicate: sul posto 118, pompieri e carabinieri

Incendio ad Eboli in un casolare lungo la SS18. Tre persone ferite intossicate. Sul posto carabinieri, 118 e pompieri.

Incendio in un casolare a Eboli sulla SS18 / Fanpage.it

Un incendio è scoppiato in un casolare a Eboli, in via Papaleone. Tre persone che erano all'interno della casa andata a fuoco sono rimaste ferite e intossicate dai fumi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze e l'auto medica inviate dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno. Il casolare si trova nei pressi della Strada Statale 18. I Vigili del Fuoco, arrivati con una autobotte e altri mezzi, si sono messi subito all'opera per domare le fiamme. A causa del fumo inalato, 3 giovani di nazionalità marocchina hanno riportato un'intossicazione. La centrale operativa del 118 ha attivato un massiccio intervento sanitario: sul luogo sono giunte un'ambulanza della Vopi, Volontari pronto intervento,una della Croce Verde di Battipaglia e un'automedica della Croce Rossa.

Tre feriti nell'incendio sulla SS18

Presenti anche i Carabinieri, come detto, che hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze per ricostruire le cause del rogo. L'incendio è probabilmente scoppiato per motivi accidentali. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Non si esclude che i tre occupanti del casolare fossero lavoratori e condividessero la dimora posta lungo il ciglio della strada. I tre fortunatamente non avrebbero riportato ustioni gravi. Sono solo rimasti intossicati per aver inalato il fumo del rogo e sono stati soccorsi direttamente sul posto. Al momento, non sarebbe risultato necessario il ricovero ospedaliero. I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni per evitare che il rogo possa estendersi anche alle campagne circostanti, cosa che potrebbe essere favorita dal clima secco e dalle folate di vento.