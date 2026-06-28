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Bimbo di 11 anni investito mentre attraversava: ricoverato in fin di vita al Santobono di Napoli
Il bimbo stava attraversando la strada con un adulto, quando è stato falciato da un’automobile che non si è fermata a prestare soccorso.
È ricoverato in condizioni disperate il bimbo di 11 anni investito ieri sera a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. Il piccolo è in fin di vita all'ospedale Santobono di Napoli, dove i medici stanno disperatamente cercando di salvarlo. Dalle primissime ricostruzioni, il piccolo stava attraversando la strada assieme a un adulto quando un'automobile, forse una Golf grigia, lo ha falciato per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso.