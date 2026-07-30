Bimba di 8 anni cade dal monopattino e si perfora la trachea: ricoverata al Santobono di Napoli

L’incidente mentre la bimba giocava nel viale di casa a Celle di Bulgheria, in Cilento. La piccola ricoverata in terapia intensiva al Santobono.

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Bimba di 8 anni cade dal monopattino mentre gioca nel viale di casa e si perfora la trachea, sbattendo contro il manubrio. L'incidente è avvenuto lunedì sera, 27 luglio, a Celle di Bulgheria, nel basso Cilento, in provincia di Salerno. La piccola è stata subito soccorsa. Portata prima all'ospedale di Vallo della Lucania e poi trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è attualmente ricoverata. La bimba, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasta gravemente ferita. Oltre alla lesione alla trachea, avrebbe subito anche un forte trauma al petto. Ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento. L'episodio ha molto scioccato la comunità cilentana, che si è riunita in preghiera per la bimba, augurandole una pronta guarigione.

Le indagini dei carabinieri sull'incidente: si ipotizza una caduta accidentale

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri: l'ipotesi è quella di una caduta accidentale. Secondo le prime informazioni, la bimba, lunedì, stava giocando con delle amichette nella strada di fronte casa. Ad un certo punto, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduta, sbattendo violentemente contro il monopattino e sull'asfalto, restando gravemente ferita. Subito soccorsa dai genitori che erano presenti sul posto, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso più vicino di Vallo della Lucania. Da qui, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita in eliambulanza a Napoli, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Santobono. Per i familiari sono ore di attesa e trepidazione. I genitori sono conosciuti e benvoluti nel paese. Il padre gestisce un noto frantoio, la mamma è originaria di Sapri. Tutta la comunità è vicina in questo momento di apprensione e si augura che la piccola possa rimettersi il prima possibile.