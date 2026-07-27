West Nile, ricoverato un 77enne di Marano di Napoli. L’Ospedale dei Colli: “No allarmismi”

L’uomo è ricoverato ma l’ospedale spiega: “Escluso il coinvolgimento diretto del sistema nervoso centrale” ed invita “a evitare interpretazioni allarmistiche”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Virus West Nile in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un uomo di 77 anni è stato ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli per infezione da virus West Nile, ma l'Azienda Ospedaliera dei Colli spiega che non c'è "alcun motivo di allarme". L'uomo, originario di Marano di Napoli, è stato trasferito al Cotugno dopo un primo accesso al pronto soccorso del Cto, ma dagli accertamenti clinici eseguiti non è emerso "il coinvolgimento diretto del sistema nervoso centrale". Pertanto, spiega ancora l'Azienda dei Colli, "allo stato attuale, non vi sono elementi che giustifichino preoccupazioni ulteriori rispetto al quadro clinico del paziente", invitando dunque ad "evitare interpretazioni allarmistiche".

Si tratta del sesto caso registrato in Campania questa estate, ma al momento la situazione è sotto controllo. Il virus, per quanto trasmesso dalle zanzare comuni, in 8 casi su 10 non manifesta neppure sintomi. A rischiare sono, come sempre, pazienti anziani e fragili. Lo scorso anno ci furono in tutta Italia 502 casi, con 34 decessi di cui 13 in Campania: quest'anno, al 20 luglio, i casi sono stati finora 23, di cui 6 in Campania. Il virus, che non si trasmette da persona a persona, in genere causa semplice febbre, e solo in determinate condizioni può coinvolgere il sistema nervoso centrale. Non esistono zone "a rischio maggiore" rispetto ad altre: ma trattandosi di un virus che si diffonde attraverso le zanzare comuni, le zone con presenza di acquitrini, paludi, fiumi e via dicendo, e dunque ricche di zanzare, sono quelle dove il virus può comparire con maggiore frequenza. In ogni caso, allo stato attuale, la situazione in Campania resta pienamente sotto controllo.