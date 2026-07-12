Napoli, 14enne accoltellato nella notte: ricoverato al Cto, non è in pericolo di vita

Il ragazzo è arrivato in ospedale con una ferita da arma da taglio. Indagano gli agenti del commissariato Arenella.

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Un ragazzo di 14 anni arriva al Cto di Napoli nel cuore della notte, con una ferita da arma da taglio. I medici lo prendono in cura, lo stabilizzano: non è in pericolo di vita. È successo nella notte tra sabato e domenica. Il minorenne è stato portato al Centro Traumatologico Ortopedico, dove è tuttora ricoverato. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato Arenella, che dovranno ricostruire la dinamica dell'aggressione: dove è avvenuta, in quali circostanze, e chi ha colpito il ragazzo.

Al momento non sono stati resi noti dettagli sull'identità del 14enne né sul contesto in cui è maturato l'episodio. Resta da capire se dietro l'accoltellamento ci sia una lite tra coetanei, un regolamento di conti o un episodio isolato. Gli agenti lavorano ora per acquisire testimonianze ed eventuali immagini di videosorveglianza nella zona, un passaggio che nelle prossime ore potrebbe chiarire i particolari della vicenda.