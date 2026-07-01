Accoltellato un 22enne in via Marina a Napoli: è in gravi condizioni in ospedale

L’episodio questo pomeriggio, all’altezza di Borgo degli Orefici. Il 22enne è al Cto di Fuorigrotta, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Immagine di repertorio

Un ragazzo di ventidue anni è stato accoltellato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1° luglio, in via Nuova Marina a Napoli. Il giovane, di cui non sono state rese note le generalità, era all'altezza del Borgo degli Orefici, quando per cause ancora da accertare è rimasto ferito da alcuni fendenti. Sul posto è intervenuto il personale della Polmare: il giovane è stato portato al Centro Traumatologico Ortopedico di Fuorigrotta.

Inizialmente arrivato in codice rosso, attualmente è in codice arancione, non in pericolo di vita: ma resta ricoverato in gravi condizioni. Sull'episodio, e sull'origine dell'aggressione, indaga ora la Polizia di Stato.