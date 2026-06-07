Ragazza di 17 anni cade dal secondo piano nel Salernitano, ricoverata in gravi condizioni

Una minorenne di Montesano sulla Marcellana (Salerno) è ricoverata in gravi condizioni dopo un volo di circa sei metri; ha riportato lesioni alla testa e agli arti.

Immagine di repertorio

Una ragazza di 17 anni è stata ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Salerno, con lesioni alla testa e agli arti: è caduta dal secondo piano di un'abitazione di Montesano sulla Marcellana, in circostanze che restano da chiarire. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno ascoltato alcuni familiari della minorenne per ricostruire i momenti prima del tragico incidente.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, 7 giugno, nel piccolo comune della provincia di Salerno. La ragazza è caduta da un balcone, da un'altezza di circa sei metri, sbattendo col fianco e con la testa; nel rovinoso impatto a terra ha riportato ferite giudicate preoccupanti dai sanitari: la frattura del braccio sinistro ma soprattutto un grave trauma cranico. L'allarme è partito da amici e familiari, che immediatamente hanno allertato il 118; i sanitari, dopo una prima stabilizzazione sul posto, hanno disposto il trasferimento in ospedale per gli esami approfonditi. Per non perdere tempo prezioso è stata fatta intervenire un'eliambulanza, atterrata nel campo sportivo di Polla e subito ripartita alla volta del "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. Le condizioni della giovane sono attualmente sotto stretto monitoraggio da parte dei medici dell'ospedale di Salerno. I carabinieri, intanto, sono al lavoro per la ricostruzione della dinamica.