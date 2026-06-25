Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, scossa di magnitudo 3.6 alle 4.17 di oggi avvertita tra Napoli e provincia

Una scossa di magnitudo 3.6 Richter è stata avvertita nella notte tra Napoli Ovest e Pozzuoli; l’evento sismico localizzato nella zona di Miseno, ad una profondità di 2.6 km.

La scossa di terremoto nel sismografo dell’INGV

Una scossa di terremoto si è verificata alle 4.17 di oggi, 25 giugno, nell'area flegrea; secondo i dati riportati dall'Ingv, la magnitudo stimata è di 3.6 gradi Richter, la profondità di 2.6 chilometri. Nonostante sia avvenuto nel cuore della notte, è stata avvertita distintamente nei quartieri della periferia Occidentale di Napoli e in diversi comuni dell'immediata provincia. L'epicentro è stato individuato a Pozzuoli.

Molti i messaggi comparsi sui social da parte di utenti allarmati: segnalazioni sono arrivate dalla zona Occidentale di Napoli, quindi dai quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Posillipo, e dai residenti di Pozzuoli, Quarto, Monte di Procida, Arco Felice e Bacoli. Non si registrano feriti né danni. L'evento sarebbe da inquadrare nel fenomeno del bradisismo, che da sempre è presente nell'area dei Campi Flegrei.

Poco prima delle 5 il Comune di Pozzuoli ha pubblicato un comunicato sui social: "L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 3.6 ± 0.3, localizzato in località Arco Felice nei pressi di via Miliscola. Il sisma si è prodotto alle ore 04:17 locale del 25/06/2026 (UTC 02:17 del 25/06/2026), alla profondità di 2,63 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400".

Una scossa di magnitudo rilevante era stata rilevata nella notte di ieri, alle 3 del 24 giugno; in quel caso i dati indicano la magnitudo in 3.0 Richter, con profondità di circa 3 chilometri. L'epicentro era stato individuato tra Pozzuoli e Agnano. L'evento sismico faceva parte di uno sciame composto da 9 terremoti, tutti localizzati nell'area dei Campi Flegrei, di cui l'INGV aveva segnalato la fine dopo mezzogiorno.