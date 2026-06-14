Ancora alta la concentrazione di CO2 nella galleria della Metro Linea 2: i treni restano fermi tra Pozzuoli e Campi Flegrei

Dai primi accertamenti, è stata riscontrata ancora un’alta concentrazione di anidride carbonica nella Galleria Flegrea della Linea 2 della metropolitana di Napoli, soprattutto di notte. Attivati bus sostitutivo tra Pozzuoli e Campi Flegrei.

La Linea 2 della Metro di Napoli, immagine di repertorio

È ancora alta la concentrazione di anidride carbonica nella Galleria Flegrea della Linea 2 della metropolitana di Napoli che, all'alba del 13 giugno, ha portato all'interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei. In una riunione tenutasi negli uffici della Prefettura di Napoli, infatti, sono stati resi noti gli esiti dei primi accertamenti effettuati all'interno della galleria da parte dei tecnici di RFI (Reti Ferroviarie Italiane) e dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, che hanno riscontrato elevate concentrazioni di CO2, in particolar modo sul fondo della galleria e soprattutto nel corso delle ore notturne. La situazione, pertanto, richiede ulteriori approfondimenti per addivenire alla soluzione del problema, rendendo ancora necessario lo stop ai treni della Metro Linea 2 tra Pozzuoli e Campi Flegrei.

Per ovviare ai disagi che, già a partire da questo weekend, stanno riguardando e riguarderanno, fino a nuovo ordine, coloro che utilizzano la Linea 2 della Metropolitana di Napoli, in particolare sulla tratta interrotta, Trenitalia ha predisposto un servizio di navette su gomma che collegano il capolinea di Pozzuoli Solfatara e piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, dove sorge la stazione di Campi Flegrei; il servizio sostitutivo di trasporto su gomma sarà gradualmente intensificato nei prossimi giorni. Martedì 16 giugno, a Pozzuoli si terrà un incontro per valutare un eventuale potenziamento del sistema di trasporto.