Bradisismo, anidride carbonica nella galleria della Metro Linea 2: treni fermi tra Pozzuoli e Napoli Campi Flegrei

Da questa notte, per consentire le verifiche necessarie nella galleria, sarà sospesa la circolazione dei treni della Linea 2 della metropolitana tra Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei.

Un treno della Linea 2 della metropolitana di Napoli (Immagine di repertorio)

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A partire dall'una di sabato 13 giugno sarà interrotta la circolazione dei treni sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli tra le stazioni di Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei, a piazzale Tecchio, Fuorigrotta. Lo stop alla circolazione ferroviaria su questa tratta si rende necessario per consentire le opportune verifiche all'intero della Galleria Flegrea, sotto la quale passano i binari della Linea 2, dopo che è stata riscontrata la presenza di anidride carbonica, concentrazione rilevante in modo particolare tra Bagnoli-Agnano Terme e Pozzuoli Solfatara.

La decisione, come si legge in una nota di RFI Campania, è stata presa di concerto con la Prefettura di Napoli e fa seguito all'intensificarsi dei fenomeni di bradisismo che contraddistinguono l'area dei Campi Flegrei. "Si rendono necessarie verifiche e interventi tecnici per il regolare svolgimento del servizio ferroviario" si legge ancora nella nota di RFI Campania.

Quello delle emissioni di anidride carbonica è un problema connesso, come sottolineato anche da RFI, all'attività bradisismica dei Campi Flegrei. Ecco perché, già nei mesi scorsi, proprio per monitorare queste emissioni, sono stati eseguiti controlli negli edifici pubblici ed era stato chiesto che i rilevatori venissero installati anche nelle gallerie delle metropolitane. Un'alta concentrazione di anidride carbonica, ad esempio, qualche mese fa aveva portato alla chiusura dell'Istituto Virgilio, scuola superiore di Pozzuoli, per consentire le verifiche del caso.