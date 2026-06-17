Metro Linea 2 ancora chiusa tra Pozzuoli-Napoli, stop per verifiche su Co2: lunedì gli orari dei bus sostitutivi

La metro linea 2 di Napoli resta chiusa per la presenza di anidride carbonica legata al bradisismo. Navette bus ogni 15 minuti. Da lunedì pubblicato l’orario sul sito.

La metro Linea 2 di Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La metro Linea 2 di Napoli è ancora chiusa tra le stazioni di Pozzuoli Solfatara e Fuorigrotta-Campi Flegrei a causa dell'alta concentrazione di anidride carbonica nella Galleria Flegrea. La tratta della linea ferroviaria, gestita da Rfi, è stata interdetta lo scorso sabato, 13 giugno, dopo l'emergere delle esalazioni di Co2 legate al fenomeno del bradisismo dei Campi Flegrei. Al momento, a quanto apprende Fanpage.it, si è in attesa di approfondimenti e verifiche ulteriori dei tecnici RFI e INGV. La vicenda è costantemente monitorata dalla Giunta Regionale della Campania, con il tavolo di Protezione Civile, dove partecipano tutte le parti. Il prossimo incontro è previsto lunedì prossimo, 22 giugno.

Trenitalia potenzia le navette bus: da lunedì gli orari

Trenitalia, intanto, a quanto apprende Fanpage.it, progressivamente potenzierà il servizio navetta bus. Attualmente le corse delle navette sono ogni 15 minuti tra Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara, con fermate a Cavalleggeri e Bagnoli. Al momento gli orari non ci sono perché si tratta di bus "emergenziali", invece da lunedì diventeranno programmati e gli orari saranno visibili anche sul sito.

Il tema è al centro anche del tavolo in Prefettura, dove partecipano anche i sindaci dei comuni interessati. Sono stati resi noti gli esiti dei primi accertamenti effettuati all'interno della galleria da parte dei tecnici di RFI (Reti Ferroviarie Italiane) e dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, che hanno riscontrato elevate concentrazioni di CO2, in particolar modo sul fondo della galleria e soprattutto nel corso delle ore notturne. La situazione, pertanto, richiede ulteriori approfondimenti per addivenire alla soluzione del problema, rendendo ancora necessario lo stop ai treni della Metro Linea 2 tra Pozzuoli e Campi Flegrei.