napoli
video suggerito
video suggerito
Campi Flegrei

Metro Linea 2 ancora chiusa tra Pozzuoli-Napoli, stop per verifiche su Co2: lunedì gli orari dei bus sostitutivi

La metro linea 2 di Napoli resta chiusa per la presenza di anidride carbonica legata al bradisismo. Navette bus ogni 15 minuti. Da lunedì pubblicato l’orario sul sito.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
Avatar autore
A cura di Pierluigi Frattasi
La metro Linea 2 di Napoli
La metro Linea 2 di Napoli
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Campi Flegrei

La metro Linea 2 di Napoli è ancora chiusa tra le stazioni di Pozzuoli Solfatara e Fuorigrotta-Campi Flegrei a causa dell'alta concentrazione di anidride carbonica nella Galleria Flegrea. La tratta della linea ferroviaria, gestita da Rfi, è stata interdetta lo scorso sabato, 13 giugno, dopo l'emergere delle esalazioni di Co2 legate al fenomeno del bradisismo dei Campi Flegrei. Al momento, a quanto apprende Fanpage.it, si è in attesa di approfondimenti e verifiche ulteriori dei tecnici RFI e INGV. La vicenda è costantemente monitorata dalla Giunta Regionale della Campania, con il tavolo di Protezione Civile, dove partecipano tutte le parti. Il prossimo incontro è previsto lunedì prossimo, 22 giugno.

Trenitalia potenzia le navette bus: da lunedì gli orari

Trenitalia, intanto, a quanto apprende Fanpage.it, progressivamente potenzierà il servizio navetta bus. Attualmente le corse delle navette sono ogni 15 minuti tra Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara, con fermate a Cavalleggeri e Bagnoli. Al momento gli orari non ci sono perché si tratta di bus "emergenziali", invece da lunedì diventeranno programmati e gli orari saranno visibili anche sul sito.

Il tema è al centro anche del tavolo in Prefettura, dove partecipano anche i sindaci dei comuni interessati. Sono stati resi noti gli esiti dei primi accertamenti effettuati all'interno della galleria da parte dei tecnici di RFI (Reti Ferroviarie Italiane) e dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, che hanno riscontrato elevate concentrazioni di CO2, in particolar modo sul fondo della galleria e soprattutto nel corso delle ore notturne. La situazione, pertanto, richiede ulteriori approfondimenti per addivenire alla soluzione del problema, rendendo ancora necessario lo stop ai treni della Metro Linea 2 tra Pozzuoli e Campi Flegrei.

Immagine
Chi era Antonio Mauro, ucciso a Napoli. Vicino ai Contini, era scampato a un agguato nel 2007
L'omicidio martedì sera in via Rosaroll, il 48enne ucciso tra i passanti
Sparatoria a San Giovanni a Teduccio: feriti padre e due figli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views