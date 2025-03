video suggerito

Troppa anidride carbonica nella palestra della scuola: chiude l’Istituto Virgilio di Pozzuoli Il sindaco di Pozzuoli (Napoli) ha disposto la chiusura in via precauzionale dell’intero Istituto scolastico ‘Virgilio’ per alcuni giorni. I vigili del fuoco hanno rilevato una concentrazione superiore ai limiti di anidride carbonica nella palestra e in alcuni locali a piano terra. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Il Comune di Pozzuoli ha disposto la chiusura in via precauzionale dell'intero Istituto scolastico ‘Virgilio' in via vecchia San Gennaro per un accumulo di anidride carbonica rilevato nella palestra e in alcuni locali al piano terra della struttura. L'ordinanza, firmata oggi sabato 1 marzo dal sindaco Luigi Manzoni, arriva in seguito alle ultime rilevazioni effettuate dai vigili del fuoco del Comando di Napoli che hanno rilevato concentrazioni di CO2 leggermente superiori al limite consentito. La scuola, dove le lezioni sono sospese per le festività legate al Carnevale, rimarrà chiusa fino a quando la situazione non sarà tornata alla normalità.

La decisione del Comune di Pozzuoli, in accordo con Città Metropolitana di Napoli, è arrivata in seguito al monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica effettuato dai vigili del fuoco nella giornata dell'1 marzo. In alcuni locali al piano terra dell'Istituto scolastico ‘Virgilio' e nella palestra, infatti, sono state rilevate concentrazioni di anidride carbonica leggermente superiori al consentito. Nella norma, invece, i limiti di CO2 nei piani superiori della scuola.

Nei prossimi giorni l'istituto rimarrà chiuso in via precauzionale, in modo tale da consentire lo svolgimento di ulteriori verifiche. Con l'ordinanza firmata dal sindaco Manzoni è stata disposta anche l'installazione di strumenti di rilevazione fissi di CO2 nella scuola. Questi strumenti, dotati di allarme acustico e visivo, entreranno in funzione qualora l'anidride carbonica dovesse superare di nuovo le soglie di sicurezza.

L'accumulo di CO2 negli ambienti chiusi, infatti, potrebbe avere serie conseguenze sulla salute degli studenti e del personale scolastico. Nei casi più gravi, l'anidride carbonica può causare il peggioramento della qualità del sonno, mal di testa, vertigini, nausea ma anche aumento della frequenza cardiaca e lieve dispnea. Ulteriori informazioni sull'evolversi della situazione e sui tempi necessari per la riapertura della scuola saranno comunicate da Città Metropolitana e dal Comune di Pozzuoli.