Nuovo caso di Epatite A nel Napoletano: chiusa una scuola a Santa Maria la Carità

Dopo i numerosi casi registrati nei mesi di marzo e aprile, si torna a parlare di Epatite A in provincia di Napoli: un nuovo caso, infatti, è stato registrato a Santa Maria la Carità, cittadina ai piedi dei Monti Lattari. Nella fattispecie, a risultare positivo all'Epatite A è stato uno studente del plesso di Cappella dei Bisi dell'istituto scolastico Eduardo De Filippo; circostanza che nel pomeriggio di ieri, martedì 12 maggio, ha spinto il sindaco di Santa Maria la Carità, Giosuè D'Amora, a disporre la chiusura del plesso scolastico per consentire le dovute operazioni di sanificazione degli ambienti.

"Con ordinanza n.3 del 12 Maggio 2026 – ha comunicato il sindaco D'Amora, anche attraverso i social – ho disposto la chiusura straordinaria del plesso Cappella dei bisi del C.D Eduardo De Filippo per effettuare interventi di disinfestazione straordinari, cosi come prescritti dall'Asl in data odierna per un caso di Epatite A riscontrato nell'istituto scolastico".

"Dopo il suddetto intervento – ha comunicato, ancora, il primo cittadino – la scuola potrà riaprire. Sono in contatto con l'autorità sanitaria che mi ha rassicurato sul da farsi e sulle norme precauzionali da attuare cosi come da prescrizione della normativa in vigore".