Auto si incendia al centro di Battipaglia, vicino all’ospedale Santa Maria della Speranza: panico in via Belvedere

Auto si incendia a Battipaglia, in provincia di Salerno. Panico in strada, questa mattina, lunedì 11 maggio, in via Belvedere, la lunga strada che si trova a ridosso dell'ospedale Santa Maria della Speranza. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si trovava sulla strada quando sarebbe improvvisamente andato a fuoco. Le fiamme alte lo avrebbero avvolto in pochi secondi, divorandolo completamente. Non ci sarebbero vittime né feriti, a quanto si apprende. Solo un grosso spavento per chi era in strada ed ha assistito al rogo. Non è chiaro quale sia la natura dell'incendio se accidentale o dolosa. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile e le ambulanze.

Dal rogo si è levata una densa e grossa nuvola di fumo nero e acre, visibile anche diversi chilometri di distanza e da diversi punti della città. Le forze dell'ordine hanno circoscritto la zona per consentire le operazione di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e di messa in sicurezza dell'area. La strada è stata provvisoriamente chiusa alla circolazione. Sarà riaperta, non appena terminato l'intervento, quando il fuoco sarà completamente estinto. Solo dopo, quando sarà stata rimossa anche la vettura coinvolta dalle fiamme, sarà possibile ripristinare la regolare circolazione veicolare. Sono in corso le indagini, come detto, per capire cosa sia accaduto. Le forze dell'ordine hanno acquisito le prime testimonianze delle persone in strada. Non si esclude che possano essere vagliate anche eventuali immagini delle telecamere in zona.