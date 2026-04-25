Yacht distrutto da incendio al porto Marina d’Arechi di Salerno

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sullo yacht

Un incendio ha distrutto uno yacht ormeggiato nel porto turistico di Marina d'Arechi, a Salerno. Il rogo si è sviluppato nella serata del 24 aprile e ha completamente devastato l’imbarcazione, lunga circa diciotto metri. Una densa colonna di fumo nero era visibile a distanza già nelle prime fasi dell'incendio. L’allarme è scattato poco dopo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che al loro arrivo hanno trovato lo yacht quasi interamente avvolto dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte. I pompieri, supportati dal personale di terra del porto e da un’autobotte per garantire il necessario rifornimento idrico, hanno lavorato in condizioni complesse a causa della rapida propagazione del fuoco anche negli ambienti interni dell'imbarcazione.

Le fiamme che nella notte hanno avvolto lo scafo nel porto di Salerno

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, nella mattinata del 25 aprile dello scafo restavano soltanto lamiere annerite. Sono quindi iniziate le operazioni tecniche per la messa in sicurezza del relitto, con la successiva rimozione dalla banchina e il trasferimento a terra. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.