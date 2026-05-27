Incendio della nave a Napoli, il Comune: “Rischio particelle irritanti, chiudere finestre e condizionatori”

Il Comune e l’Asl raccomandano ai cittadini delle aree esposte alla direzione dei venti di chiudere porte, finestre e condizionatori a seguito dell’incendio della nave nel porto di Napoli.

Dopo l'incendio scoppiato questa sera, attorno alle 18,45 sulla nave Phoenix (ex Athara) della GNV nel Porto di Napoli, il Comune, d'intesa con l'Asl, ha invitato la cittadinanza a chiudere porte e finestre, spegnere i condizionatori ed evitare di respirare il fumo. "L'incendio – scrive il Comune – si è sviluppato in un'area portuale distante dai centri abitati. Tuttavia, a tutela della salute pubblica e in attesa dei campionamenti ufficiali della qualità dell'aria che saranno condotti nelle prossime ore dai tecnici dell'Arpac (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania), l'Amministrazione comunale – d'intesa con l'ASL Napoli 1 Centro – invita la cittadinanza a osservare a scopo precauzionale le seguenti linee guida":

Per gli abitanti delle zone limitrofe al Molo del Carmine e delle aree potenzialmente esposte alla direzione dei venti, si raccomanda di:

Chiudere infissi e aperture: Mantenere chiuse porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e qualsiasi altro varco verso l’esterno.

Disattivare gli impianti d'aria: Spegnere condizionatori, climatizzatori ed eventualmente sistemi di ventilazione o ricircolo dell’aria forzata.

Evitare l'esposizione all'aperto: Non sostare su balconi, terrazzi o aree pubbliche all'aperto, anche al solo fine di visionare la colonna di fumo. I venti potrebbero trasportare particelle irritanti per l’apparato respiratorio.

Tutela dei tessuti: Evitare di stendere o lasciare indumenti e biancheria ad asciugare all'aria aperta.

L'incendio si è sviluppato a bordo della nave GNV Phoenix, attualmente ferma per lavori di manutenzione presso la banchina numero 29-30 del Molo del Carmine, all'interno dell'area cantieristica del Porto di Napoli. L'unità non è operativa e a bordo non erano presenti passeggeri. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello scafo.

Chiuso il traffico marittimo tra Beverello e Porta di Massa

Al fine di garantire la massima sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso, la Capitaneria di Porto ha disposto temporaneamente la chiusura del traffico marittimo nel tratto compreso tra il Molo Beverello e Calata Porta di Massa. Le navi in arrivo sono state momentaneamente deviate o poste in stand-by in rada.